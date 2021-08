Aufgefahren, abgehauen, festgenommen

In Ehringshausen nimmt die Polizei einen Motorradfahrer fest, der einen Unfall verursachte und flüchtete. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Gleich mehrere Fluchtversuche eines Motorradfahrers sind am Montagnachmittag in Ehringshausen gescheitert. Der 24-jährige Wetzlarer war gegen 16.50 Uhr in der Herborner Straße auf einen Kia Sorrento aufgefahren, dessen Fahrer nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Nach dem Aufprall versuchte der Yamaha-Pilot davonzufahren, wurde aber von dem Kia-Fahrer zunächst daran gehindert. Außerdem informierte dieser über Notruf die Polizei.

Trotzdem gelang es dem 24-Jährigen, in Richtung Dillheim davonzulaufen. Im Lauf entschied er sich anders, rannte zurück und wollte mit seinem Motorrad verschwinden. Auch dies vereitelte der 28-jährige Kia-Fahrer. Er konnte aber erneut nicht verhindern, dass der Unfallverursacher zu Fuß flüchtete.

Mittlerweile war eine Zivilstreife der Polizei Ehringshausen vor Ort und konnte den Flüchtigen unweit der Unfallstelle festnehmen. Ein Alkoholtest brachte bei dem 24-Jährigen einen Wert von 0,47 Promille zutage.

Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Wetzlarer musste mit auf die Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Anschließend durfte er die Station wieder verlassen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.