Autofahrer rammt Bikerin und flüchtet

EHRINGSHAUSEN/WETZLAR - Das Wetzlarer Amtsgericht unter Vorsitz von Richterin Nicole Mett hat einen 30-jährigen Autofahrer wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Abwesenheit zu einer Gesamtgeldstrafe von 1800 Euro (120 Tagessätze zu je 15 Euro) verurteilt.

Der Angeklagte war, trotz ordnungsgemäßer Ladung, dem schon längere Zeit anberaumten Prozesstermin unentschuldigt ferngeblieben. Aus prozessökonomischen Gründen beantragte Anklagevertreterin Karin Eckhardt den Erlass eines Strafbefehls, ein schriftliches Urteil nach Aktenlage.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte im Mai mit einem Pkw am Straßenverkehr teilgenommen, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auf einem Tankstellengelände in Hermannstein soll er beim Rückwärtsfahren eine Bikerin übersehen haben. Diese tankte gerade an der Zapfsäule ihr Zweirad auf. Mit dabei war ihr Ehemann, der auf seinem Motorrad ebenfalls an der Tankanlage hielt.

Bei dem Unfall kam die Bikerin zu Sturz, blieb aber unverletzt. An ihrem Motorrad war jedoch durch das Abkippen auf den Asphalt ein Schaden von rund 500 Euro entstanden.

Fahrer zeigt

sich uneinsichtig

Der Autofahrer soll sich laut den Zeugen wenig einsichtig gezeigt haben. Nach dem Hinweis, dass man die Polizei hinzurufen werde, habe er sich in sein Auto gesetzt und sei geflüchtet. Die Ermittlungen der Ordnungshüter führten dann zu dem in Ehringshausen lebenden 30-Jährigen, der allerdings gegenüber der Polizei keine weiteren Angaben machte.

Weil der Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft war, wurde auf Antrag von Staatsanwältin Eckhardt eine "saftige" Geldstrafe verhängt. Neben der Geldstrafe wurden eine zwölfmonatige Führerscheinsperre und ein viermonatiges Fahrverbot verhängt. Die führerscheinrechtlichen Maßnahmen haben laut Richterin allerdings nur noch eine bestätigende Wirkung, da der Angeklagte ohnehin vor Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis eine MPU (medizinisch-psychologische Untersuchung) zu bewältigen hat.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat das Recht, gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen.