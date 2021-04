Awo baut ihr "Nest in Katzenfurt

Freuen sich über den Umzug des Awo-Nestes: Bürgermeister Jürgen Mock (v.l.), die Tagespflegerinnen Juliane Guckelsberger und Catinka Busch sowie Annegret Müller. Foto: Joachim Spahn

EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT - Das von der Gemeinde Ehringshausen, dem Netzwerk Kindertagespflege des Lahn-Dill-Kreises und der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill betriebene Kooperationsprojekt "Awo-Kindertagespflegenest" ist von der Ehringshausener Feld- in die Katzenfurter Jahnstraße umgezogen. "Die Eigentümer des Ursprungsnestes haben Eigenbedarf angemeldet", bedauerte Annegret Müller von der Awo Lahn-Dill.

Siebtes "Awo-Nest"

im Lahn-Dill-Kreis

Unterstützt von Juliane Guckelsberger und Catinka Busch, die bei der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill als Tagespflegerinnen in Festanstellung arbeiten, stellten die Fachbereichsleiterin für den Bereich Kindertagespflegenester und Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) das neue Domizil in der Katzenfurter Jahnstraße vor.

"Unsere Haustechnik hat die Räume in ein Kleinod verwandelt", sagte Annegret Müller bei der Vorstellung. Aus einer Wohnung im Haus 5a ist eine "kleine Kita" mit Spielzimmer, Schlafraum, Küche, Gruppen- und Aufenthaltsraum sowie schönem Außenbereich geworden. In dem "Awo-Nest" - dem insgesamt siebten dieser Art im Kreisgebiet - können maximal fünf Mädchen und Jungen unter drei Jahren betreut werden. Die Nester machen es den Kommunen vor Ort möglich, auf den hohen Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren sehr flexibel zu reagieren. Für die Tagespflegepersonen, die sich in Festanstellung um den ihnen anvertrauten Nachwuchs kümmern, schafft die Arbeiterwohlfahrt zudem sichere Arbeitsplätze.

Eltern, die ihre Kinder im "Awo-Nest" in Katzenfurt unterbringen wollen, können sich bei der Gemeinde melden.