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Sonntag, 28.06.2020 - 19:01
5 min

Backen, lesen, Hebräisch lernen: Roland Rust tritt ab

Mehr als 20 Jahre war er Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Braunfels. Nun geht Roland Rust am 1. Juli in den Ruhestand. Ein Gespräch über Kirche und Pläne.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
"Das ist mein Ort zum Durchatmen", sagt Roland Rust über die kleine Kirche von Kölschhausen. Foto: Gert Heiland

"Das ist mein Ort zum Durchatmen", sagt Roland Rust über die kleine Kirche von Kölschhausen. Foto: Gert Heiland

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Fotos
"Das ist mein Ort zum Durchatmen", sagt Roland Rust über die kleine Kirche von Kölschhausen. Foto: Gert Heiland

"Das ist mein Ort zum Durchatmen", sagt Roland Rust über die kleine Kirche von Kölschhausen. Foto: Gert Heiland

Pfarrer Roland Rust (Mitte) wurde 1998 vom Präses der rheinischen Kirche Manfred Kock (r.) als Superintendent des Kirchenkreises Braunfels eingeführt. Eingeführt wurden auch Manfred Kimpel (l.) zum Assessor und Cornelia Heynen zur stellvertretenden Skriba. Es assistierten Superintendent i.R. Dieter Abel (l.) und KSV-Mitglied Ilse Michalak (vorne). Archivfoto: Heidi J. Stiewink

Pfarrer Roland Rust (Mitte) wurde 1998 vom Präses der rheinischen Kirche Manfred Kock (r.) als Superintendent des Kirchenkreises Braunfels eingeführt. Eingeführt wurden auch Manfred Kimpel (l.) zum Assessor und Cornelia Heynen zur stellvertretenden Skriba. Es assistierten Superintendent i.R. Dieter Abel (l.) und KSV-Mitglied Ilse Michalak (vorne). Archivfoto: Heidi J. Stiewink

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Ehringshausen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Ehringshausen Kölschhausen Vogelsbergkreis Gemünden-(felda) Gemünden Wetzlar,-stadt Wetzlar
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