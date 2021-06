Badesaison in Aßlar und Ehringshausen startet

Die Laguna macht am Dienstag, 15. Juni, wieder auf. Foto: Franziska Hirschhäuser/GRIPS DESIGN GmbH Werbeagentur

ASSLAR/EHRINGSHAUSEN - Die Laguna Aßlar und das Haverhill-Bad in Ehringshausen machen wieder auf. Während in Ehringshausen ab morgen wieder gebadet werden kann, geht die Saison in Aßlar am Dienstag los.

Das Haverhill-Bad öffnet am Sonntag, 13. Juni, ab 8 Uhr. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. Aufgrund der Hygienevorschriften ist die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich im Hallenbad aufhalten dürfen, auf 60 Personen beschränkt. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt zwei Stunden. In der Schwimmhalle, im Sanitär- und Duschbereich gilt ein vorgegebenes Einbahnstraßen-System. Dampfbad und Kleinkinderbereich bleiben geschlossen. Die Sammelduschen sind gesperrt.

Die Laguna Aßlar ist ab Dienstag, 15. Juni, wieder für Besucher geöffnet. Im Rahmen des Hygienekonzepts dürfen 330 Personen gleichzeitig in die Laguna, aufgeteilt in 120 im Sport- und Nichtschwimmerbecken, 90 im Thermalsolebad, und 120 im Saunabereich.

Dazu gibt es unterschiedliche Drei-Stunden-Zeitslots für das Bad, für die Sauna wird es zusätzlich auch Tagestickets geben. Karten sind ausschließlich im Online-Shop unter shop.laguna-asslar.de erhältlich, der am Montag live geschaltet wird. Allerdings wird es noch keine Kurse und auch keine Wartelisten geben.