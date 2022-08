Böschungsbrand an der A 45 bei Ehringshausen

Symbolfoto: Harald Kaster

EHRINGSHAUSEN/BRAUNFELS - Die Feuerwehren haben derzeit alle Hände voll zu tun. War das Feuer im Bereich der Grube Anna in Tiefenbach laut Stadtbrandinspektor Michael Rack auf etwa 20 Quadratmeter begrenzt und rasch gelöscht, so dauerte der Einsatz der Feuerwehrkameraden in Ehringshausen am Samstag ab 21.21 Uhr länger.

An der A 45 in Fahrtrichtung Dortmund standen etwa 100 Quadratmeter Böschung in Flammen. Vor Ort waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ehringshausen sowie der Wache West aus Katzenfurt mit fünf Fahrzeugen. Sie konnten auch verhindern, dass das Feuer auf den nahen Wald übergriff. Der Einsatz war laut Einsatzleiter Bernd Rosinke, stellvertretender Wehrführer West, gegen 23.30 Uhr beendet. Zur Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.