Brückenbau in Katzenfurt in den Osterferien

Die Mühlgrabenbrücke in Katzenfurt wird voraussichtlich in den Osterferien 2023 ersetzt. So eine Mitteilung von Bürgermeister Mock in der Ehringshäuser Gemeindevertretung.

Von Gert Heiland Redakteur Wetzlar