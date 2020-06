Das "Dolomiti" in Ehringshausen existiert seit 50 Jahren

Das Eiscafé in der Mitte von Ehringshausen ist für viele ein Treffpunkt. Foto: Gert Heiland

Ehringshausen. Es ist unübersehbar: Es sind die Tage der Pandemie, deren globale Folgen auch ein kleines Eiscafé in Ehringshausen treffen. Denn bevor der erste Kunde hinein darf, baut Speiseeishersteller Ramon Lopez Perez die Abstandsmarkierungen auf. Etwas, das es zum einen in der Geschichte des "Dolomiti" noch nicht gegeben hat und das diesem zum anderen das Jubiläum verhagelt: Das Eiscafé besteht seit 50 Jahren.

"Ich habe heute Morgen schon Eis gemacht", erzählt Lopez Perez zwischendurch auf Distanz. Das tut er fast täglich, morgens so ab sieben Uhr wird zwei bis drei Stunden lang Kaltes produziert.

Es begann mit Rosi

und Guiseppe Stimoli

Das war schon früher so, nicht nur bei ihm, auch bei den Gründern. Am 5. März 1970 haben Rosi und Guiseppe Stimoli das Eiscafé eröffnet. Sie stammen aus der Eismacherregion Venetien. Ramon Lopez Perez hat das "Dolomiti" 1988 von deren Nachfolgern Vincenzo und Maria Stimoli, seiner Schwester, übernommen. Und heute steht mit Sohn Miguel Lopez Perez die nächste Generation hinter der Theke. Bruder Marco hat es nach Frankfurt verschlagen. Miguel ist schon zehn Jahre im Geschäft und der Mann für die nächsten 50 Jahre, meint Ramon, Frau Silke nickt und lächelt. Das "Dolomiti" ist eben ein familiengeführtes Unternehmen.

Die Drei machen im Jahr etwa 15 Tonnen Eis, hat Ramon Lopez Perez ausgerechnet. Und betont sein Credo: Den Gästen täglich frisches Eis anbieten, selbst gemacht, ohne Konservierungsstoffe. Das sei der Grundgedanke einer handwerklich geführten Eisdiele, betont er. Fertigprodukte mischen könne jeder, "das ist nicht unser Anspruch".

Das Eiscafé war nicht immer hier am Kreisel mit den Ziegen. Begonnen hat es in der Bahnhofstraße 2. Aber das Haus, in dem später der Patriotentreff der NPD war, wurde zu eng, auch fehlten Parkplätze. 1996 zog das "Dolomiti" um, etwas weiter in ein Gebäude neben der Tankstelle, und führte das Prinzip der Selbstbedienung ein. Als 2006 der Patriotentreff samt Haus dem Abrissbager zum Opfer fiel und der Kreisel mit den bekannten "Gaasen" entstand, baute Familie Lopez an ihr Wohnhaus den heutigen Eissalon an. Die Eröffnung feierte man mit einer Aktion "Preise wie damals"; was auch zum 50-Jährigen geplant war und verschoben werden muss. Viel Zeit ist vergangen. Und ja, in all den Jahren, weiß Lopez Perez, haben sich die Geschmäcker geändert. Geblieben ist das Standardrepertoire: Erdbeer, Vanille, Nuss, Schoko, Stracciatella würden immer noch am meisten gegessen. Aber auch anderes muss heute sein, neue Sorten, neue Kombinationen wie Joghurt-Limette oder Rhabarber. "Tomate-Basilikum hatten wir auch, das wollte keiner", erinnert sich Lopez Perez. Apropos: Er mag Nougat mit ganzen Haselnüssen, Frau Silke Buttermilch-Pfirsch und Miguel Vanille.

Noch immer Treffpunkt

in der Ortsmitte

Nicht nur die Geschmäcker haben sich geändert. Traf man sich früher abends meist gesellig in der Eisdiele, so hätten diese Funktion heute etwa Biergärten übernommen. Dafür freut sich Lopez Perez aber über ein starkes Tagesgeschäft. Denn das "Dolomiti" ist auch heute noch Treffpunkt und Nachrichtenbörse. Hier macht mancher Kommunalpolitiker auf dem Weg von der oder zur Sitzung Station, es kommen Senioren und erinnern sich an früher, aber auch ihre Enkel hätten entdeckt, was schmeckt. Generationen seien mit dem "Dolomiti" großgeworden, sagt Ramon Lopez Perez, heute kämen sogar schon die Urenkel. Und so soll es bitte bleiben, auch die nächsten 50 Jahre.