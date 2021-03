Das will die FWG Ehringshausen angehen

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Am 14. März wird auch in Ehringshausen neu gewählt. Welche beiden Themen liegen den antretenden Parteien und Wählergemeinschaften besonders am Herzen? Nachgefragt bei der FWG.

In Sachen Digitalisierung

sei es wichtig, die notwendige Infrastruktur zu schaffen, um alle Haushalte mit schnellem Internet und flächendeckendem Mobilfunk zu versorgen. Alle Dienstleistungen, die die Verwaltung für die Bürger anbietet, sollen überprüft werden, ob diese zusätzlich auch als Online-Service angeboten werden können. Es gebe in der Verwaltung noch Potenzial, durch Digitalisierung Verbesserungen für die Mitarbeiter und Bürger zu erreichen. Außerdem soll der Informationsdienst für Mandatsträger - Ortsbeirat, Gemeindevertreter und Gemeindevorstand - erweitert werden, damit sie besser über wichtige Themen in der Gemeinde, den Ortsteilen informiert werden können.

Ehringshausen ist eine sehr waldreiche Kommune. Durch die Auswirkungen des Klimawandels sind jedoch viele Bäume geschädigt. Daher sehen die Freien Wähler bei der Bewirtschaftung und der Aufforstung bisher nicht gekannte Herausforderungen. Es stelle sich unter anderem die Frage, welche Baumarten zukünftig bei uns gepflanzt werden sollen. Hierbei seien die Meinungen von Experten zu berücksichtigen. Daher werde die FWG den fachkundigen Revierförster bei seiner Arbeit unterstützen. Die Klima-Funktion der Wälder sei wichtiger als ihre Wirtschaftlichkeit.