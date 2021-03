Das wollen die Grünen in Ehringshausen angehen

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Am 14. März wird auch in Ehringshausen gewählt. Welche beiden Themen liegen den Parteien und Wählergemeinschaften besonders am Herzen? Nachgefragt bei Bündnis 90/Die Grünen.

Sie wollen die kommunale Infrastruktur verbessern und sicherer, aber auch grüner gestalten. Hierzu gehören Bring- und Abholpunkte für Kindergärten und Grundschulen, Erschließung des Radwegenetzes zu den Schulen in Ehringshausen, die Installation einer Bedarfsampel an der B 277 bei Dillheim, der Ausbau des Radwegs in Richtung Werdorf und der Anschluss zur Stadt Leun (Lahnradweg). Diese Maßnahmen wollen sie auch durch das Anlegen von Grün- und Blühflächen sowie der Installation moderner und energiesparender Beleuchtungsanlagen nachhaltig gestalten.

Klares Ziel sei, das Angebot rund um den Kindergarten und die damit verfügbare Kinderbetreuung weiter zu verbessern. Sicher sei das aufgrund der aktuellen Pandemielage nicht einfach und man werde sich auf immer neue Situationen einstellen müssen.

Grüne Ziele seien dennoch eine grundsätzlich faire Abrechnung der Verpflegungsgebühren, die weitere Aufwertung der Speisen durch regionale beziehungsweise Bio-Produkte und unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, die notwendigen Hygienestandards zu gewährleisten.