Daubhausens Orgel feiert 150. Geburtstag

In der evangelischen Kirche in Daubhausen findet das Jubiläumskonzert statt. Archivfoto: Müller

EHRINGSHAUSEN-DAUBHAUSEN - Gebaut wurde die Bürgy-Orgel im Jahr 1822 für die evangelische Kirche in Biskirchen. Als dort eine neue Kirche entstand, kaufte die Kirchengemeinde Daubhausen 1872 diese alte Orgel und baute sie in der Hugenottenkirche ein. "Seitdem bereichert sie die Gottesdienste, begleitet Chorkonzerte und kommt in Konzerten auch als Soloinstrument zur Geltung", so Gemeindepfarrer Ulrich Ries. Nun wird das im Grunde doppelte Jubiläum am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr mit einem Konzert gefeiert. Jan-Paul Götze und Kreiskantor Dietrich Bräutigam spielen die Bürgy-Orgel in der Hugenottenkirche in Daubhausen. Der Eintritt ist frei.