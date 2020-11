Die Schönheit der Natur vor unserer Haustür

Jetzt teilen:

Der "Stieglitz im Blütenrausch" von Helmut Weller steht für den Mai und ist Teil des siebten Kalenders des Daubhäusers unter dem Motto "Natur vor unserer Haustür". Man findet auch Fotos der Dillaue im Nebel, der Landschaft bei Hohensolms, von Erdkröten bei Sinn oder Rehen bei Kölschhausen. Die Bilder sollen nicht nur schön sein, Weller möchte Lust machen, sich für Natur- und Umweltschutz einzusetzen. Und er will aufzeigen, was wir verlieren, wenn Klimaveränderung und Naturzerstörung so weitergehen. Der Kalender kostet 15 Euro, ein Teil geht an die Jugendgruppe des Naturschutzrings Ehringshausen. Verkaufsstellen und Infos auf www.blickpunktnatur.de/pages/vortraege-andere-angebote.php. Foto: Helmut Weller