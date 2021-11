Dillheimer Jecken hissen die Fahne

Die Garde zeigt einen Eindruck ihres neuen Tanzes. Foto: Tabea Feiler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN-DILLHEIM - Einen schwungvollen Auftakt in die fünfte Jahreszeit lieferten die Garden des Karneval-Clubs Dillheim (KCD) standesgemäß am 11.11. auf offener Straße vor dem Dillheimer "Gasthaus Wahl". Vor der Hochburg des Faschings in der Dillgemeinde feierten zahlreiche gut gelaunte Jecken nach der Zwangspause den Neustart der Narretei. Mit dabei auch die Juniorgarde, die in neuer Besetzung für einen optischen Hingucker sorgte.

Mit dem Flaggenhissen des KCD erfolgte der erste Amtsakt des Elferrats und lieferte damit den Startschuss für die Kampagne 2021/22, ehe das aus der Feder von Jessi Koob und Melanie Keller stammende Motto "Megastimmung bis ins All - Dillheim feiert Karneval" vorgestellt wurde. Danach gaben sich die KCD-Garden ein Stelldichein und präsentierten einen kleinen Ausblick auf das, was die Ehringshäuser in der heißen Phase erwarten wird. So sorgten die Fuzzi-Garde, die Lollipops, die Mini-Garde und nach einer Pause in neuer Besetzung auch wieder die Junior-Garde für eine schwungvolle Abwechslung.

Auch wenn die Narrenschar fast wie immer vereint war, war doch etwas anders als in den Jahren vor dem Lockdown. Es gab keine Orden und somit auch keine Ordensverleihung und auch auf die Narrenfibel mit den Höhepunkten der letzten Kampagne warteten die Jecken vergebens.

Fotos Die Garde zeigt einen Eindruck ihres neuen Tanzes. Foto: Tabea Feiler Foto: Tabea Feiler Foto: Tabea Feiler 3

Dafür wurde aber kräftig die Spendenbox für die Flutopfer an der Ahr gefüllt, die der KCD großzügig aufrunden wird.