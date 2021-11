Drei Verletzte nach Frontalcrash bei Greifenthal

Die Rettungskräfte brachten die drei unfallbeteiligten Personen ins Krankenhaus. Symbolfoto: EKAH pictures (stock.adobe)

EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT - Gegen halb fünf am Mittwochnachmittag ist der Unfall passiert, der die Landstraße L3282 für zwei Stunden in beiden Richtungen unpassierbar machen sollte. Am Ausgang einer Kurve zwischen Katzenfurt und Greifenthal kollidierten zwei Autos frontal. Wie genau es zu dem Unfall kam - ein 51-jähriger Mann aus Greifenstein in Fahrtrichtung Greifenthal und ein Ehepaar in den 70ern aus Hohenahr aus der Gegenrichtung waren die Unfallbeteiligten - ist noch nicht im Detail geklärt. Alkohol oder sonstige Drogen sind laut ersten Unfallermittlungen aber nicht im Spiel gewesen.

Die Schäden an den teils neuen Fahrzeugen sind heftig: "Zwei Mal Totalschaden", präzisierte die Polizei Herborn. Wichtiger und angesichts des ersten Anblicks nach dem Crash geradezu erstaunlich: Bei dem starken Zusammenprall wurde niemand schwerstverletzt. Zwar mussten alle drei Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden, doch die Verletzungen sind weit weg von lebensbedrohlich.

Vor Ort waren neben Polizeibeamten aus Herborn auch die Feuerwehr Ehringshausen sowie drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF).