Dreijährige auf nächtlicher Tour durch Kölschhausen

EHRINGSHAUSEN-KÖLSCHHAUSEN - Ehringshausen-Kölschhausen (red). Der Freiheitsdrang eines dreijährigen Mädchens hielt die Herborner Polizei am frühen Mittwochmorgen auf Trab. Gegen 4 Uhr meldete sich eine Autofahrerin aus Kölschhausen über Notruf bei der Polizei. An einer Kreuzung stand plötzlich ein Kleinkind auf der Straße, so die Anruferin. Die Frau stoppte und kümmerte sich um das mit einer Sporthose, T-Shirt und Sportschuhen bekleidete Mädchen. Eine Rettungswagenbesatzung und eine Streife der Herborner Polizei nahmen das Kind zunächst in Obhut. Fragen zum Namen oder zur Herkunft beantwortete das Mädchen nicht. Offensichtlich hatte sie sich unbemerkt aus dem Haus geschlichen. Überprüfungen eines Teils der über Einwohnermeldedaten ermittelten Haushalte mit dreijährigen Mädchen verliefen ohne Erfolg. Ebenso blieben Lautsprecherdurchsagen erfolglos.

Letztlich meldeten sich die Eltern des dreijährigen Mädchens bei der Herborner Polizei. Wie vermutet hatte es die Kleine geschafft, unbemerkt aus dem elterlichen Haus auszubüxen. Überglücklich nahmen sich Eltern und Tochter in der Polizeistation Herborn in die Arme.