Dreisbacher Ärztin hilft in Uganda

EHRINGSHAUSEN-DREISBACH - Wie Wärter mit den Gefangenen in Uganda umgehen, empört die in Dreisbach lebende Ärztin Margrit Wille. Zwei Wochen lang hat die Allgemeinmedizinerin mit dem christlichen humedica-Ärzteteam in acht Gefängnissen des ostafrikanischen Landes Insassen kostenlos und ehrenamtlich untersucht und behandelt. Es war bereits ihr dritter Besuch in Ugandas Gefängnissen.

Mit drei Kollegen flog sie nach Entebbe. Von dort ging es in die Hauptstadt Kampala. "Zunächst haben wir Gefangene im Südwesten des Landes besucht, später im Osten", erläutert die Medizinerin. Insgesamt hat das Ärzteteam 2000 Patienten untersucht, ihnen Medikamente verordnet und versucht, die Leiden zu lindern.

"Die Gefangenen haben oft schlechtes Essen und kaum zu trinken". Zudem lebten sie in den Zellen auf engstem Raum. Das begünstige viele Erkrankungen. Krätze, Pilzinfektionen der Haut, die teilweise bakteriell besiedelt waren, Durchfall, Würmer, Malaria sowie die Geschlechtskrankheiten Syphilis und Gonorrhoe waren am meisten verbreitet. "Wir haben versucht, viele Patienten zu entwurmen", erläutert Wille, die viele Erfahrungen bei ihren Einsätzen gesammelt hat.

Ein Mann hatte seit fünf Tagen Durchfall. Nach einem Test stand fest, dass er an Malaria leidet. "Wir haben ihm eine Infusion gegeben, sodass es ihm am nächsten Tag deutlich besser ging", erzählt Wille. Auch unter Augenkrankheiten litten die Gefangenen, meist verursacht durch Vitaminmangel.

"Wir haben immer nur einen Teil der Insassen gesehen. Einige Haftanstalten sind Farmgefängnisse. Dort waren die Gefangenen tagsüber auf den Feldern zum Arbeiten eingesetzt", berichtet Wille. In den Gefängnissen im Osten hatten viele Insassen Läuse, was zu Fieber führte. "Vor den Wärtern mussten sich die Inhaftierten auf den Boden knien und den Kopf auf die Erde legen. Die Frauen durften nur hockend den Raum betreten", erinnert sie sich an "menschenverachtenden Gesten".

MARGRIT WILLE Margrit Wille hat viele Jahre lang eine Arztpraxis in Münchholzhausen geführt. Sie war 14 Mal mit dem vom Albshausener Arzt Georg Müller ins Leben gerufenen Ärzteteam humedica weltweit unterwegs; zum einen für Notfalleinsätze nach Naturkatastrophen in Ländern der Dritten Welt. Zum anderen hat die heute 71-Jährige an Untersuchungen in Haftanstalten teilgenommen. Dabei arbeitet humedica eng mit dem internationalen Hilfswerk "Prison Fellowship" zusammen. Die Medizinerin musste wegen der Corona-Pandemie die Auslandseinsätze unterbrechen. Zuletzt war die Ärztin 2019 in Togo. Wille, hat in den vergangenen Jahren in der ambulanten Palliativversorgung von Haus Emmaus mitgearbeitet.

Die Mitarbeiter von Prison Fellowship versuchten, den Gefangenen ein wenig Würde zurückzugeben. Sie hätten mit ihnen gesungen und vor jedem Einsatz eine Ansprache gehalten, in der sie von Gott erzählten.

"Viele Gefangene haben uns ihre Lebensgeschichte erzählt", erläutert Wille. Die Ärzte waren angehalten, nicht nach dem Grund ihrer Inhaftierung zu fragen.

Wille hat bei ihrem Aufenthalt auch viel von Uganda gesehen. "Es ist ein wunderschönes Land mit viel Grün, mit Tälern und Bergen", fasst sie ihre Eindrücke zusammen. Insgesamt habe sie das Land als viel sauberer empfunden als etwa Togo.

Das Ärzteteam hat vor allem Schmerzmittel, Antibiotika und Vitamin A verordnet. Die Medikamente wurden vor Ort gekauft, anders als bei früheren Einsätzen, bei denen das humedica-Ärzteteam alle Arzneien aus Deutschland mitgenommen hat.

Die Ärzte haben nicht nur die in gelber Kleidung leicht zu erkennenden Inhaftierten, sondern auch deren Wärter medizinisch behandelt. Auch die Bediensteten verdienten nur wenig, erzählt Wille. Auch einen Europäer hat sie gesehen, der in einem ugandischen Gefängnis eine Strafe verbüßt.

Beeindruckt hat sie aber eine andere Geschichte: Irene Namwano, ehemalige Präsidentin von Prison Fellowship in Mbabane, hat ihren Vorsitz der Organisation aufgegeben, um Kinder von Inhaftierten aufzunehmen. Dazu errichtete sie 2016 eigens ein Haus. Heute leben 27 Mädchen und Jungen bei ihr. Deshalb hat sie inzwischen ein zweites Haus gebaut. Das humedica-Ärzteteam hat sie beim jüngsten Besuch mit einer Geldspende unterstützt.

Zudem wurde in der Kirchengemeinde eine Aus- und Fortbildung für Frauen eingerichtet, um ihnen nach dem Gefängnisaufenthalt eine Zukunftsperspektive zu geben. Sie können das Arbeiten an der Nähmaschine erlernen, sodass sie ihr eigenes Geld verdienen können.