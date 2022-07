Dritter Poker-Run der Evangelischen Kirchengemeinde Katzenfurt

60 Motorradfahrer sind beim 3. Lahn-Dill-Poker-Rund für einen guten Zweck. Foto: Klaus-Peter Jung

EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT - Beim dritten Lahn-Dill-Poker-Run der evangelischen Kirchengemeinde Katzenfurt winkten zwar keine sechsstelligen Siegesprämien, aber viel Spaß, Geselligkeit und Benzingeruch. Jugendreferent Thomas Fricke, Ideengeber und Cheforganisator, war zufrieden und seine 25 ehrenamtlichen Helfer ebenfalls. Rund tausend Euro an Startgeldern und Spenden waren am Ende des Tages in der Kasse. Bestimmt sind sie für die Botswana-Hilfe des Kirchenkreises Lahn und Dill, die damit soziale Projekte in dem südafrikanischen Binnenstaat fördert.

60 prächtige, satt brummende und auf Hochglanz polierte Motorräder und Trikes waren am Start. Das war wie ein Schaulaufen der Internationalen Motorradbauzunft. Die Biker kamen aus ganz Hessen und sogar aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Die Spielregeln waren einfach. Die Pokerrunde führte über eine Gesamtdistanz von 200 Kilometern durch die schönsten Landschaften des Lahn-Dill-Gebiets. Unterwegs in Oberscheld, Erda, Niedergirmes, Laufdorf und Greifenstein waren Rastpunkte eingerichtet, an denen es Erfrischungen, Snacks und - für den Ablauf wichtig - jeweils eine Pokerkarte gab.

Start und Ziel war der Parkplatz der Emmelius-Halle. Von dort aus ging es, angeführt von einem Tour-Guide, in Gruppen zu jeweils zehn Fahrern auf Strecke. Wer an deren Ende das beste und schlechteste Blatt auf der Hand hatte, kassierte eine Prämie.

Paulina Ries hatte die Teilnehmer zuvor mit dem Silbermond-Song "Leichtes Gepäck" auf die Reise eingestimmt. Die After-Show-Party am Ausgangspunkt nutzten die Biker zum Gedankenaustausch bei Würstchen und Drinks.