Ehringshausen ehrt Feuerwehrmänner

Bürgermeister Jürgen Mock (l.) und Gemeindebrandinspektor Heiko Emmelius (r.) mit den Geehrten (ab 2.v.l.) Joachim Herbel, Jan-Timon Sattler, Sven Metzler, Oliver Karl, Franko Pisa, Udo Haas, Holger Rumler, Johannes Huttel, Markus Kreker und Ali Sert. Foto: Timo Gröf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN-KÖLSCHHAUSEN - EHRINGSHAUSEN-KÖLSCHHAUSEN. Die Gemeinde Ehringshausen hat am Dienstagabend verdiente Feuerwehrleute geehrt und befördert. Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) und Gemeindebrandinspektor Heiko Emmelius konnten hierzu rund 40 Kameraden am Dorfgemeinschaftshaus begrüßen.

Zusammen mit dem Brandschutzdezernenten Ralph Schaub übergaben Mock und Emmelius Anerkennungsprämien des Landes Hessen für zehn, 20, 30 und 40 Jahre aktiven Dienst in der Einsatzabteilung. Die höchste Anerkennungsprämie für 40 Jahre aktiven Dienst ging an Joachim Herbel aus Dreisbach. Herbel war bereits mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten und führte die Feuerwehr in seinem Ortsteil über viele Jahre.

Ehrungen wurden bisher im Rahmen der gemeinsamen Jahreshauptversammlung ausgesprochen. Vor zwei Jahren war man dazu übergegangen den Ehrungen einen besonderen Rahmen zu geben und hierzu auch die Partner der Feuerwehrleute einzuladen. Wegen der Corona-Situation musste die für das Frühjahr geplante Veranstaltung verschoben werden und fand nun im kleinen Rahmen statt.

Christian Regel, Daniela Weidner (beide Ortsteilwehr Dillheim), Lukas Pfeiffer, Christian Sattler, David Schäfer, Tina Jung (alle West) sowie Kim Schmehl und Justin Davis Hartmann (beide Nord) wurden zu Feuerwehrmann-Anwärtern ernannt und bekamen nach Absolvieren des Grundlehrgangs ihre Funkmeldeempfänger. Darüber hinaus nahm Emmelius Beförderungen von Kameraden vor, die relevante Lehrgänge erfolgreich absolviert und die erforderliche Mindestdienstzeit geleistet haben.

Anerkennungsprämien gingen für 40 Jahre an Joachim Herbel (Nord), für 30 Jahre an Udo Haas (West), Franko Pisa und Holger Rumler (beide Ehringshausen), für 20 Jahre an Markus Kreker ,Oliver Karl (beide West) und Sven Metzler (Dillheim) sowie für zehn Jahre an Johannes Huttel, Ali Sert und Jan-Timon Sattler (alle West)

Befördert wurden zum Feuerwehrmann: René Adam (Dillheim), Timo Bernhardt (West), Marie Schaefer und Miquel Krauskopf (beide Nord) und Timo Daniel (Ehringshausen), zum Oberfeuerwehrmann: Lisa Mehl und Tim Stöckl (beide West), Kevin Gröf, Lukas Krau, Lars Inderthal (alle Niederlemp) und Nils Henrich (Nord). Hauptfeuerwehrmann sind nun Elena Emmelius und Laura Emmelius (beide West). Zum Löschmeister wurden Jan-Timon Sattler (Weste), Timo Gröf (Niederlemp), Michaela Regel (Nord) sowie Dennis Pisa und Michael Werkmeister (beide Ehringshausen), zum Oberlöschmeister Andre Müller (West), Dennis Plettenberg (Niederlemp) und Michael Naumann (Ehringshausen) zum Hauptlöschmeister Johannes Huttel (West) und Christian Claas (Ehringshausen) sowie zum Brandmeister: René Rosinke (West).