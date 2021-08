Ehringshausen: Getuntes Mofa schafft Tempo 85

Getuntes Mofa: Ein Test auf dem Rollenprüfstand bringt schnell Klarheit, wie schnell es wirklich fahren kann. Symbolfoto: Guido Schiek

EHRINGSHAUSEN - Der Regionale Verkehrsdienst hat in Ehringshausen zwei getunte Roller sichergestellt. Offensichtlich waren zwei jugendliche Fahrer mit der Leistung der Motoren ihrer Maschinen nicht ganz zufrieden. Sie tunten ihre Zweiräder, um damit flotter als mit den erlaubten 25 Stundenkilometern auf Tour gehen zu können.

Polizisten hatten die beiden Biker gestoppt, nachdem diese mit ihren Mofas deutlich schneller als mit Tempo 25 unterwegs waren. Der Test eines der Bikes auf dem Rollenprüfstand brachte es auf eine Maximalgeschwindigkeit von 85 Stundenkilometern. Bei Tests mit dem zweiten Roller fiel die Drehzahl dieses Motors soweit ab, dass lediglich zehn Stundenkilometer am Display angezeigt wurden. Da dieser vor der Kontrolle jedoch deutlich schneller unterwegs war, gehen die Verkehrsexperten davon aus, dass die Ursachen dafür ebenfalls technische Manipulationen sind. So wurden unter anderem der Serienzylinder ausgetauscht, die Variomatic verändert, eine leistungsstärkere Kupplung und eine neue Abgasanlage eingebaut. In der Folge stellten die Ordnungshüter beide Maschinen sicher, um Gutachten über die technischen Manipulationen einzuholen.

Auf die 17-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen die Zulassungsvorschriften zu.