Ehringshausen investiert im kommenden Jahr Millionen

Neubau Kindergarten Rathausstraße/Zehnetfrei: 2,7 Millionen Euro. Für dieses Projekt erhält die Gemeinde Zuweisungen des Landes Hessen in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Energetische Sanierung Haverhill-Bad: 1 Million. Das Land übernimmt davon 250 000 Euro.

Investitionen Fuhrpark Bauhof: 250 000 Euro, die "Hessenkasse" zahlt davon 180 000 Euro.

Kanal- und Wasserleitungsneubau, grundhafte Sanierung im Bereich Borngraben und Austraße: 1,26 Millionen Euro. Dabei ist eine Erneuerung des "Shell-Kreisels" berücksichtigt. Er soll flacher und neu gestaltet werden.

Die Feuerwehren erhalten 32 neue Atemschutzgeräte, Kosten 90 000 Euro. Außerdem wurde für die Anschaffung eines TSF für die Feuerwehr Niederlemp eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 155 000 Euro zulasten des Jahres 2022 veranschlagt, denn das Fahrzeug kommt erst dann.

Der Bauplatzverkauf "Chattenhöhe" bringt 400 000 Euro für die Gemeindekasse.

Darüber hinaus investiert Ehringshausen zum Beispiel in eine Ladestation für Elektroautos am Haverhill-Bad, in Küchen für den Bauhof und für den Kindergarten Kölschhausen und in eine neue Heizungsanlage für das Backhaus Dillheim.