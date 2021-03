Ehringshausen: Kinder werden in Containern betreut

Klaus-Peter Bender vom Bauamt (von links), Leiterin Cemile Gök und Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) besichtigen die Baustelle für die Kindertagesstätte. Foto: Gemeinde Ehringshausen

EHRINGSHAUSEN - Die Warteliste für einen Kindergartenplatz in der Kerngemeinde Ehringshausen ist lang. Die Gemeinde bietet nun einem Teil der Eltern einen Betreuungsplatz in der neuen Kita "Auf der Heide" an, eine "zeitlich befristete Lösung für die große Nachfrage".

Kita-Kinder können Bolzplatz als Außengelände mitnutzen

In der Planung befindet sich ein Kita-Neubau im Baugebiet "Zehnetfrei". Sobald dieser fertig ist, ziehen die Kinder aus der Kita "Auf der Heide" dorthin um, teilt die Gemeinde mit. Um möglichst zeitnah eine Lösung für die Kita "Auf der Heide" verwirklichen zu können, wurden Container aufgestellt. Diese seien bedarfsgerecht ausgestattet. Die Kita befindet sich am Rande des Wohngebietes "Ichelshausen" in unmittelbarer Randlage zum Wald. Angrenzend an den Platz liegt ein öffentlicher Bolzplatz, der von den Kindern für das Spielen zusätzlich zum Kita-Außengelände genutzt werden darf. Auch der Spielplatz am Vogelsang befindet sich in der Nähe.

Die Kindertagesstätte besteht aus einer stationären Gruppe mit 25 Kindern und einer möglichen Naturgruppe mit 15 Kindern. Es können Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut werden. Von der Planung bis zur Eröffnung und in der weiteren Entwicklung der Kita "Auf der Heide" wird das Team unter der Leitung von Cemile Gök von der Kita "Dillwiese" begleitet.

Die Öffnungszeiten für die stationäre Gruppe sind von 7 bis 16.30 Uhr. Aktuell sind bereits 19 Plätze besetzt.