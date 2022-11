Ehringshausen: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Einbrecher

Die Polizei sucht nach Zeugen. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Ehringshausen (jmg) - Eingebrochen ist ein Unbekannter am Freitag, 4. November, zwischen 11:35 Uhr und 11:50 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße. Das teilte die Kriminalpolizei mit und sucht die Kriminalpolizei in Wetzlar nun mit Fotos nach dem Einbrecher.

Offiziellen Angaben zur Folge begab sich der Einbrecher zunächst zum Hauseingang, klingelte und klopfte an der Tür. Nachdem er sich versichert hatte, dass die Eigentümer nicht zu Hause waren, ging er zum rückwärtigen Bereich des Hauses.

Dort zerschlug er die Glasscheibe der Terrassentür und drang in das Wohnhaus ein. Im Inneren durchwühlte der Unbekannte sämtliche Räume nach Bargeld und Schmuck.

Die Polizei hat eine Collage des Tatverdächtigen veröffentlicht. (© Polizeipräsidium Mittelhessen-Pressestelle Lahn-Dill) Nach Angaben der Polizei verstaute der Einbrecher das Diebesgut in einer Tüte und flüchtete gemeinsam mit einem Komplizen, der während des Einbruchs Schmiere gestanden hatte.

Der Tatverdächtige wurde beim Auskundschaften des Hauses videografiert. Mit diesen Fotos bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei telefonisch unter (06441) 9180.