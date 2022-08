Ehringshausen: Verbot für offenes Feuer

Brandgefahr herrscht auch in Ehringshausen. Archivfoto: dpa

EHRINGSHAUSEN - Ehringshausens Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) hat per Allgemeinverfügung das Entfachen von Feuer in Grünanlagen, auf Spielplätzen, im Gemeindewald, in der Feldgemarkung sowie auf Grillplätzen oder an Grillhütten verboten. Hintergrund sind die Trockenheit und die damit verbundene Brandgefahr. Offenes Feuer meint auch das Entzünden von Kerzen und Kohlen für z. B. Wasserpfeifen und alles, was geeignet ist, Brände auszulösen, etwa das Wegwerfen von Zigarettenstummeln, brennenden Streichhölzern, Entsorgen von Asche und Tabakresten. Das Verbot gilt auch für eingerichtete Feuerstellen sowie mitgebrachte Holz- oder Kohlegrills.

Diese Verfügung gilt bis zum 31. August 2022.