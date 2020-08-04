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Dienstag, 04.08.2020 - 13:00
4 min

Ehringshausens Bürgermeister im Sommerinterview

Einst stand hier die Turnhalle der Chattenbergschule, nun wird gebaut. Ehringshausens Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) hat diesen Ort für das Sommerinterview ausgesucht. Warum, das erklärt er hier ...

Hier, an der Chattenbergschule in Katzenfurt, wo einst die Turnhalle war, entsteht nun ein kleines Baugebiet. Foto: Gert Heiland

Hier, an der Chattenbergschule in Katzenfurt, wo einst die Turnhalle war, entsteht nun ein kleines Baugebiet. Foto: Gert Heiland

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SOMMERINTERVIEWS 2020

Wo sind die drängendsten Probleme? Was steht als Nächstes an und was bedeutet die Corona-Pandemie für Ihre Kommune? Die Redakteure dieser Zeitung haben bei den Rathauschefs aus der Region nachgefragt. Die Interviews veröffentlichen wir über den Sommer in loser Reihenfolge.

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