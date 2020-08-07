Freitag,
07.08.2020 - 12:00
2 min
Ehringshäuser Ferienkinder wandeln auf Robin Hoods Spuren
Eine gelungene Premiere erwartete zwölf Ehringshäuser Ferienkinder bei den Bogenschützen des Schützenvereins "Tell" Ehringshausen-Dillheim. Auch ein Wettkampf stand an.
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