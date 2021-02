2 min

Ein Arbeitsschuh fürs Schloss

Der Schlamm hat ihn gut erhalten, den Arbeitsschuh Größe 30, der bei den Arbeiten an der Dillbrücke in Dillheim gefunden wurde. Nun wird er in Berlin restauriert und soll danach im Schloss Werdorf sein Zuhause finden.

Von Gert Heiland Redakteur Wetzlar