Einbrecher in Tankstelle

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ehringshausen (red). Drei unbekannte Täter brachen am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in die Tankstelle in der Kölschhäuser Straße ein. Nachdem sie gegen 4 Uhr die Tür zur Tankstelle aufbrachen, nahmen sie sich den in der Tankstelle stehenden Geldautomaten vor und entwendeten die darin enthaltene Geldkassette. Der genaue Geldbetrag in der Kassette steht noch nicht fest, es dürfte sich aber um mehrere tausend Euro handeln. Die Täter gingen insgesamt gewaltsam vor und richteten mit einer Axt einen Schaden von mindestens 5000 Euro an. Anschließend flüchteten sie mit einem PKW in unbekannte Richtung. Vorbeifahrende Zeugen bemerkten die aufgebrochene Tür und informierten die Polizei. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen 3er BMW Kombi in der Farbe grau oder grün. Eventuell ist das Fahrzeug ausgerüstet mit Kennzeichen, die in der Tatnacht im Nahbereich von einem anderen Auto entwendet wurden. Hierbei handelt es sich um das Kennzeichen BN-PD 3817. Die Polizeistation Herborn, Telefon 0 27 72- 4 70 50, sucht Zeugen.