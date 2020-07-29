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Mittwoch, 29.07.2020 - 17:05
3 min

Eine komplizierte Baustelle in Dillheim

Der Lahn-Dill-Kreis lässt sich Sanierung der denkmalgeschützten Dillbrücke in Dillheim zwei Millionen Euro kosten. Im Januar soll alles fertig sein. Ein Besuch vor Ort.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Blick vom Dillheimer Ufer: Damit die Baugruben unter den Bögen eingerichtet werden konnten, musste die Dill teils umgeleitet werden. Foto: Gert Heiland

Blick vom Dillheimer Ufer: Damit die Baugruben unter den Bögen eingerichtet werden konnten, musste die Dill teils umgeleitet werden. Foto: Gert Heiland

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Fotos
Blick vom Dillheimer Ufer: Damit die Baugruben unter den Bögen eingerichtet werden konnten, musste die Dill teils umgeleitet werden. Foto: Gert Heiland

Blick vom Dillheimer Ufer: Damit die Baugruben unter den Bögen eingerichtet werden konnten, musste die Dill teils umgeleitet werden. Foto: Gert Heiland

Ortstermin (v. l.): Elke Linsbauer (Lahn-Dill-Kreis), Miriam Jupe (Hessen Mobil), Laura Emmelius (Bauamt Ehringshausen), Klaus-Peter Bender (Bauamt Ehringshausen), Bürgermeister Jürgen Mock und Landrat Wolfgang Schuster sehen sich an, wie eine Pumpe die Baugrube entwässert. Sie stehen auf dem neuen alten Flussbett mit den "versenkten" Gabionen. Foto: Gert Heiland

Ortstermin (v. l.): Elke Linsbauer (Lahn-Dill-Kreis), Miriam Jupe (Hessen Mobil), Laura Emmelius (Bauamt Ehringshausen), Klaus-Peter Bender (Bauamt Ehringshausen), Bürgermeister Jürgen Mock und Landrat Wolfgang Schuster sehen sich an, wie eine Pumpe die Baugrube entwässert. Sie stehen auf dem neuen alten Flussbett mit den "versenkten" Gabionen. Foto: Gert Heiland

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