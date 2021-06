Eine Zukunft mit drei Standorten

Seinem Frust über Vorgaben des Technischen Prüfdienstes hatte Timo Gröf (FWG), selbst Feuerwehrmann, im Gemeindeparlament kürzlich Luft gemacht.

Anlass war ein Revisionsbericht. Gröf: "Die Vermeidung von Unfallrisiken, und seien sie noch so unwahrscheinlich, haben beim Gesetzgeber offenbar höchste Priorität. Es ist zuweilen lächerlich, welche Maßnahmen wir ergreifen mussten, um diese vermeintlichen Mängel abzustellen." Beispiel: Jahrelang stand ein Teil der Spinde der Feuerwehr Niederlemp in der großzügig dimensionierten Fahrzeughalle. Seit der letzten Prüfung stehen die Spinde in der Küche. Aus Hygienesicht sei das zweifelhaft. Solche Entscheidungen würden den Ehrenamtlichen die Freude an der Sache verderben.