Einsatz in Ehringshausen: Gasleitung bei Mäharbeiten beschädigt

Weil die Leitung eines Flüssiggastanks bei Mäharbeiten beschädigt worden ist, musste die Feuerwehr am Donnerstagmorgen anrücken und den Rewe-Markt vorübergehend räumen. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ehringshausen (kel). Eine bei Mäharbeiten beschädigte Flüssiggasleitung hat am Donnerstagmorgen für reichlich Blaulicht und Martinshorn rund um den Rewe-Markt an der Kölschhäuser Straße in Ehringshausen gesorgt. Die Ausfallstraße Richtung Autobahn 45 musste für gut eine Stunde vollgesperrt werden.

Um 9.20 Uhr ging die Info bei der Polizei ein, dass dort die Leitung zu einem Flüssiggastank beschädigt worden sei. "Vorsichtshalber wurde der Rewe- und Getränkemarkt geräumt", erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Ehringshausen, West, Ost klemmten den Gastank ab, sodass keiner Gefahr mehr davon ausgehen konnte.

Weiterführende Links

Ein Messfahrzeug aus Dillenburg kommt an die Einsatzstelle

Insgesamt waren 38 Feuerwehrleute im Einsatz. Vor Ort war auch Kreisbrandinspektor Harald Stürtz sowie ein Messfahrzeug des ABC-Zuges aus Dillenburg. "Damit konnte in der nähren Umgebung gemessen werden, ob noch Gas austritt", erklärte Ehringshausens stellvertretender Wehrführer Alexander Zell auf Nachfrage dieser Zeitung.

Gegen 10.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder abziehen, der Markt wieder öffnen und auch die kurzzeitige Vollsperrung der Kölschhäuser Straße wurde aufgehoben.