Einweihung des Kirchplatzes in Katzenfurt

Offizielle Einweihung des neuen Kirchplatzes in Katzenfurt, der mit Podest als Bühne, Stromversorgung und Beleuchtung viele Möglichkeiten bietet. Foto: Heike Pöllmitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT - EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT. Am Sonntagnachmittag wurde mit einem Open-Air-Gottesdienst der neue Kirchplatz an der evangelischen Kirche in Katzenfurt seiner Bestimmung übergeben. Stolze 135 000 Euro hat das Bauprojekt gekostet - 37 000 Euro gab es an Zuschuss vom Dorfentwicklungsprogramm Ikek.

Trotz herbstlicher Temperaturen und drohenden Regenwolken waren viele Gemeindemitglieder gekommen, die einen Nachmittag erlebten, der die vielseitigen Möglichkeiten des Platzes verdeutlichte. Pfarrer Ulrich Ries freute sich in seiner Predigt: "Wie gut, dass wir diesen Platz haben, um unter Gottes freiem Himmel ohne Maske Gottesdienst zu feiern - wenn auch nur an unserem Sitzplatz." Den Wunsch nach Freiluft-Gottesdiensten gebe es schon lange, nur der logistische Aufwand sei einfach zu groß gewesen. "So soll unser Kirchplatz nicht nur für Gottesdienste genutzt werden, sondern steht allen Katzenfurtern für viele Gelegenheiten zur Verfügung", lud Ries ein, hier Konzerte, vielleicht einen Adventsmarkt und vieles mehr zu veranstalten. "Ein Platz im Zentrum des Dorfes, der das Bild nachhaltig verändert und für lange Zeit prägt", so Ries, der von Überlegungen berichtete, hier auch Weihnachten zu feiern. Er dankte allen Beteiligten von Walter Fritzjus für die Vision und Uwe Henrich für erste Ideen, über die Familie Daniel für das Grundstück und das Planungsbüro Koch für die Ideen, bis hin zur Kommunalgemeinde für die Begleitung und Unterstützung und allen, die mit großem Engagement mitarbeiteten. Die Kollekte des Gottesdienstes war für die Finanzierung bestimmt, für die ein Spendenkonzept erarbeitet wurde.

"Euer Kirchplatz ist toll und im Oktober beginnen wir mit dem Bau unseres Dorfplatzes, der im Frühjahr fertig sein soll, und ich freue mich schon auf die Zeit, wenn Miteinander und Kommunikation wieder uneingeschränkt möglich sein werden", sagte Bürgermeister Jürgen Mock (SPD). Pfarrer Ries konnte sich die Verbindung der beiden Plätze schon gut als "Feierachse" für Katzenfurt vorstellen.

Eine große Bereicherung war das Rahmenprogramm der Veranstaltung, das Gemeindepädagoge Thomas Fricke organisierte. Den musikalischen Rahmen für den Gottesdienst gestaltete er mit der Jugendband "Get loud", die Stücke aus einem neuen Musicalprojekt präsentierte, für das sein Freund und Perform-Künstler Michel Sanya Mussambola aus dem Kongo die Idee lieferte, der mit seiner Musik die Sonne und Lebensfreude Afrikas auf den Kirchplatz brachte.

Leider war die Hälfte der Kinderband "School of Rock" erkrankt, sodass der Rest mit Unterstützung der Jugendband zwar nur zwei Lieder beitragen konnte, aber einen guten Eindruck hinterließ.