Emmelius und Zell führen Ehringshausens Wehr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Die Aktiven der Feuerwehr Ehringshausen haben Heiko Emmelius als Gemeindebrandinspektor bestätigt. Steffen Zell bleibt sein Stellvertreter. Das ist das Ergebnis der Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der Volkshalle Ehringshausen.

Im geheimer Wahl erzielten Emmelius und Zell deutliche Mehrheiten. Einstimmig erfolgten die Wahlen von Jan Kreuter zum Gemeindejugendfeuerwehrwart und Lars Inderthal zum stellvertretenden Gemeindekinderfeuerwehrwart.

Emmelius konnte zur Generalversammlung neben 94 Aktiven auch Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) und Kreisbrandinspektor Harald Stürtz begrüßen. Vor fünf Jahren hatte er das Amt des Gemeindebrandinspektors und damit die Leitung der Feuerwehr Ehringshausen übernommen. In seiner Amtszeit wurden fünf Ortsteilfeuerwehren zu den Standorten Mitte (Ehringshausen, Dillheim) und Nord (Kölschhausen, Breitenbach, Dreisbach) fusioniert. Nur so habe es Zuschüsse für bedarfsnotwendige Fahrzeuge und Gebäude gegeben. Diese hätten die Schlagkraft der Standorte gestärkt.

Seit zwei Jahren prägten Einschränkungen durch das Coronavirus den Übungs- und Einsatzdienst, beklagte der Gemeindebrandinspektor. Er dankte den Aktiven insbesondere für deren hohe Impfbereitschaft. Nur drei der 129 Aktiven seien nicht geimpft.

Halbe Stelle in Verwaltung entlastet Ehrenamtliche

Zudem bewältigte die Feuerwehr auch eine Krise in der Krise, als Aktive 14 Tage im Ahrtal eingesetzt waren, um die Menschen nach der Flut mit Trinkwasser zu versorgen.

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses für Ehringshausen-Nord und der Ersatzbeschaffung weiterer Fahrzeuge stünden in den kommenden fünf Jahren Investitionen in Höhe von drei Millionen Euro an. Auch begrüßte Emmelius die Schaffung einer halben Stelle in der Verwaltung, mit der die Ehrenamtlichen in administrativen Aufgaben entlastet werden sollen. Zudem lobte er die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeindegremien und der Feuerwehr.

In der Feuerwehr Ehringshausen verrichten aktuell 115 Männer und 14 Frauen ihren Dienst. Sie verteilen sich auf die vier Standorte Mitte, Nord, West und Niederlemp. Die Jugendfeuerwehr zählt 46 Mitglieder, die Kinderfeuerwehr 45. In der Alters- und Ehrenabteilung sind 68 Kameradinnen und Kameraden vertreten. Im vergangenen Jahr ist die Feuerwehr Ehringshausen zu 74 Einsätzen ausgerückt.