Es hört nicht auf: Diesmal 25 Reifen im Wald bei Edingen

Umweltfrevel: Schon wieder haben Spaziergänger alte Reifen gefunden, die jemand einfach in die Landschaft geworfen hat - diesmal im Wald zwischen Edingen und Katzenfurt. Foto: Polizei Herborn

SINN-EDINGEN/EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT - Die Serie reißt nicht ab: Die Polizei ermittelt innerhalb von wenigen Tagen nun schon in einem dritten Fall von Umweltfrevel, bei dem die Täter alte Reifen einfach in die Landschaft geworfen haben. Diesmal wurden 25 Altreifen mitten im Wald zwischen Edingen und Katzenfurt entdeckt.

Die Polizei vermutet, dass die Umweltsünder dort am vergangenen Wochenende am Werk gewesen sind. Auf drei Fälle verteilt wurden in der Summe bereits rund 120 Altreifen gefunden. Auch diesmal stechen markante Fabrikate hervor: ein BF Goodrich Extra Miler 6.50 - 16 C T - 143 sowie ein mit blauen Buchstaben gekennzeichneter Reifen heraus.

Die Ermittler hoffen, dass jemand die Reifen wiedererkennt. Hinweise auf die Umweltsünder oder verdächtige Fahrzeuge erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.