Exhibitionist in Ehringshausen festgenommen

EHRINGSHAUSEN - Zwei jugendliche Mädchen trafen am Mittwochabend in der Kölschhäuser Straße in Ehringshausen auf einen Exhibitionisten. Die 16 und 17 Jahre alten Ehringshäuserinnen gingen gegen 20.25 Uhr in Richtung Ortsausgang. Neben ihnen hielt ein Pkw, dessen Fahrer nach dem Weg fragte. Als die Mädchen näherkamen, erkannten sie, dass der Fahrer sein Geschlechtsteil bei geöffneter Hose in der Hand hielt.

Beide Mädchen gingen davon, merkten sich das Kennzeichen des Wagens und informierten die Polizei. Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung ermittelten Herborner Polizisten einen 26-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat. Er musste mit auf die Herborner Wache, wo er vernommen und erkennungsdienstliche behandelt wurde.

Ein Bereitschaftsstaatsanwalt setzte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro fest. Nach einer Gefährderansprache und der Hinterlegung der Sicherheitsleistung durfte der Mann die Polizeistation wieder verlassen.