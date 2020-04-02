Donnerstag,
02.04.2020 - 13:00
1 min
Fahrbahnsanierung der K 64 bei Ehringshausen soll im April beginnen
Der Lahn-Dill-Kreis will die K 64 in Ehringshausen sanieren. Die Bürger warten lange darauf. Baubeginn ist voraussichtlich noch im April.
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