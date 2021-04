Feuerwehrkinder üben zu Hause spielend

Lilly und Lennard probieren das Spiel aus. Foto: FFW Ehringshausen

EHRINGSHAUSEN - Die Kinderfeuerwehr Ehringshausen-West ist seit Beginn der Pandemie bemüht, den Übungsdienst mit den Kindern der Feuerwehr Ehringshausen-West aufrechtzuerhalten. Hierzu wurden über Monate "Übungen für zu Hause" wie zum Beispiel die "Tatü-Tata Box" vorbereitet und durchgeführt. Ein besonderes Highlight ist ein Brettspiel. Entwickelt haben es Laura Emmelius und Kristoffer Kuhn. Ziel ist es, so Gemeindebrandinspektor Heiko Emmelius, zu zeigen, dass insbesondere die Arbeit mit den Kleinsten in den Feuerwehren in der Pandemie sehr schwierig, aber nicht unmöglich ist. Die Rückmeldung der Kinder und Eltern sei überaus positiv.

Emmelius würde sich freuen, wenn die Idee in anderen Vereinen und Feuerwehren Nachahmer findet.