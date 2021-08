Flohmarkt für Flutopfer bringt 2500 Euro Erlös

Das Orga-Team ist stolz auf das Ergebnis. Foto: Helmut Weller

EHRINGSHAUSEN - 2500 Euro für Flutopfer in NRW und Rheinland-Pfalz sind der Erlös eines Flohmarktes am Treffpunkt Bahnhofstraße (TB) in Ehringshausen.

Die Idee kam vom Team "AG Ernährung und Konsum in Ehringshausen", das federführend war. Veranstalter war der Naturschutzring Ehringshausen (NRE). Mitglieder des NRE, der AGs "Energie" und "Mobilität" und weitere Helfer waren mit von der Partie.

"Schön, dass Menschen sich über Dinge freuen, die ich nicht mehr brauche, die noch zu gut sind zum Wegwerfen. Ich habe Kleidungsstücke gespendet und eine Puppe für meine Enkelin gekauft. Der eine bringt, der andere nimmt", berichtete eine Flohmarktbesucherin.

Ein Teil der Kindergruppe des NRE "Die Wiesel" hatte Samenbomben, Saatguttüten und Badesalze hergestellt und sich für den guten Zweck von Spielsachen getrennt. Der NRE bot Nistkästen, Insektenhilfen und Apfelsaft an.

Die Hälfte der Spenden geht an Betroffene des stark zerstörten Eifelortes Schuld (RLP) und die andere Hälfte nach Eschweiler (NRW). Angespornt vom Erfolg, soll ein weiterer Flohmarkt stattfinden. Kontakt: ag-ernaehrung-ehringshausen@posteo.de