Glocken auf dem Backhaus in Breitenbach läuten

EHRINGSHAUSEN-BREITENBACH - Weil in diesem Jahr Präsenzgottesdienste an Heiligabend nicht wie gewohnt stattfinden konnten, haben Ehrenamtliche in den Dörfern auf der Lemp Open Air-Andachten organisiert.

Innerhalb kürzester Zeit füllte sich am Nachmittag des 24. Dezember der Dreschplatz in der Dorfmitte mit 60 Menschen. Ehrenamtliche Helfer der Feuerwehr verteilten Weihnachtslichter an die Besucher, für die Abstandhalten und Maske tragen selbstverständlich war.

Weihnachtskrippe steht

auf einem Anhänger

Die Glocken auf dem Backhaus läuteten zur Andacht. Auf einem Autoanhänger fuhr anschließend eine mobile Weihnachtskrippe vor. Auf dem Anhänger, umgeben von zwei leuchtenden Weihnachtsbäumen und einem leuchtenden Schweifstern, schauten Ochs und Esel auf das Christkind in der Krippe. Aus den Lautsprechern erklangen Weihnachtslieder.

Edith Schwarz (Breitenbach) las die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium, unterbrochen durch Liedverse des Weihnachtsliedes "Mit den Hirten will ich gehen". Seine Andacht stellte Wilfried Faber (Breitenbach) unter ein Zitat aus Johannes 1,5: "Das Licht scheint in der Finsternis". Er wies darauf hin, wie nötig die Menschen Licht zum Leben haben. Weihnachten sei Gottes großes Angebot Licht in das Leben zu bringen. Mit dem Lied "O du fröhliche" und einem kleinen Geschenk für die Kinder durch die Mitarbeiter des Kindergottesdienstes schloss die Andacht.

Schließlich machte sich das Fahrzeug mit dem Anhänger auch nach Dreisbach auf, wo die Bewohner sich an der beleuchteten Krippe und den Weihnachtsliedern aus Lautsprechern erfreuten.

Veranstalter waren der CVJM Kölschhausen, die Landeskirchlichen Gemeinschaften Kölschhausen-Breitenbach und Dreisbach und die evangelische Kirchengemeinde Kölschhausen.