Günter Pfau ergänzt das Ärzteteam in Ehringshausen

EHRINGSHAUSEN - Die Anzahl der Fachärzte, die im Ehringshäuser Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus (KAVK) künstliche Kniegelenke einsetzen, hat sich vergrößert: Der Chirurg und Unfallchirurg Dr. Günter Pfau ist neben Marco Kettrukat und Georg Springmann nun der Dritte im Bunde.

Pfau baute als leitender Oberarzt im Dillenburger Krankenhaus die Knie-Endoprothetik auf. Auch später, als er sich 2005 in einer eigenen Praxis niederließ, operierte er viele Patienten. Um beruflich kürzerzutreten, hat er nun seine Praxis abgegeben, will aber mit seiner Erfahrung noch weiter Knie-Operationen durchführen. Da traf es sich gut, dass der Ehringshäuser Orthopäde und Unfallchirurg Georg Springmann einen zweiten Facharzt suchte.

Auch der Geschäftsführer des Krankenhauses, Michael Werner, freut sich: "Die Klinik baut mit Dr. Pfau an Bord den orthopädischen Schwerpunkt weiter aus", sagt er. Man schätzt und kennt sich, denn der Arzt hat vor Jahren Vertretung im KAVK gemacht. Auch seine Tochter sei in Ehringshausen zur Welt gekommen.

Pfau wohnt in Eschenburg und hat drei Kinder. In seiner Freizeit widmet er sich der Förderung des Radsports in Südafrika. Mit seinem Förderverein unterstützt er bis zu 20 mittellose Kinder aus Radsportgruppen in Townships.