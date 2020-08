Haus an der Dillbrücke zum Schandfleck-Dasein verdammt?

Die Bauruine an der Dillbrücke in Ehringshausen stört das Ortsbild schon seit einigen Jahren. Foto: Anna-Lena Fischer

Ehringshausen. Dass er das Haus in der Bahnhofstraße 61 vor knapp zehn Jahren einmal öffentlich als Schandfleck bezeichnet hat, sei ihm übel genommen worden. Aber Ehringshausens Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) sagt heute: "Das ist ja alles kein Geheimnis. Jeder, der daran vorbeifährt, kann das sehen." Damit hat der Rathauschef recht. Das Gebäude ist heruntergekommen und verwahrlost, Schmierereien prangen an den abbröckelnden Hauswänden, Unkraut wuchert rund herum. Zerbrochene Fensterscheiben erlauben sogar einen Einblick ins Innere, doch viel Schönes ist auch hier nicht zu sehen. Schutt und Müll fliegt dort herum.

Dabei war die Zukunft des Hauses, das an der Dillaue Richtung Leun liegt und somit durchaus an einem hübschen und zentralen Standort steht, einst sehr vielversprechend, wie sich Jürgen Mock im Gespräch erinnert: "Zunächst wurde das Haus in den 50er Jahren als Möbelhaus errichtet, war dann nach Abgabe kurzzeitig ein Versammlungshaus der muslimischen Gemeinde und sollte dann zu seniorengerechtem Wohnen umfunktioniert werden." Dies war einmal der Plan des Eigentümers, dem das Haus mit angrenzendem Fußweg bis heute gehört. Seit 15 Jahren steht es allerdings leer. Es gibt kein seniorengerechtes Wohnen in zentraler Lage.

Auch der Blick ins Archiv zeigt, dass diese Zeitung bereits im November 2010 schrieb: "Seniorenwohnheim lässt auf sich warten." Um genau zu sein, warte die Gemeinde seit 2008, sagt Mock, der betont, dass alle Gegebenheiten für einen Umbau seitdem vorliegen. "Planungsrechtlich ist alles da." Vor zehn Jahren und bis heute liege die Problematik in der Initiative des Eigentümers, so Mock im Zuge dessen. "Die Gemeinde hat alles getan. Da sind uns dann irgendwann einfach die Hände gebunden, wenn der Eigentümer nichts tut." Der Besitzer hatte damals allerdings der Gemeinde Vorwürfe gemacht, der baurechtliche Prozess gehe zu langsam.

Ein Blick in das leer stehende Haus an der Dillbrücke offenbart nichts Schönes. Foto: Anna-Lena Fischer

Eins zeichnet sich heute jedoch deutlich ab: Das Projekt Seniorenwohnheim dümpelt nicht mehr vor sich hin wie vielleicht noch vor zehn Jahren, sondern je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher wird, dass sich doch noch etwas in dieser Richtung tut. Den Status des Leerstands hat das Haus mit Grundstück, aus dem eigentlich viel herauszuholen wäre, bislang jedenfalls nicht überwunden.

"Der Eigentümer ist ja bereit, zu verkaufen", sagt Mock. Es habe in jüngster Vergangenheit auch einen Interessenten gegeben, doch sei der Verkauf letztlich an der Stellplatzerschließung gescheitert. "Der Investor wollte daraus mehrere Wohneinheiten machen, dazu braucht es eine bestimmte Anzahl Parkplätze, die hier ohne Weiteres nicht erschlossen werden kann", erläutert der Rathauschef. Es gebe aber auch die Möglichkeit, alles plattzumachen und etwas ganz Neues zu errichten, ergänzt Mock, der hofft, dass der Schandfleck irgendwann doch noch einem Neubau weicht, der einen Zugewinn für die Gemeinde darstellt.

SCHANDFLECK-SERIE In unserer Sommerserie stellen wir nach und nach die unliebsamen Ecken in den Städten und Kommunen vor. Schandflecken sehen unschön aus, bergen aber oftmals eine bewegte Geschichte. In unserer Serie geht es um die Entstehungsgeschichte der Schandflecken, die Hintergründe und Probleme für Eigentümer. Beleuchtet werden die "Schmuddelecken" lösungsorientiert, indem Zukunftsperspektiven ebenso vorgestellt werden wie Zeiten des Verfalls.

"Ich hatte große Hoffnung in den Interessenten gesteckt, gebe die Möglichkeit aber nicht auf, dass sich doch noch jemand findet, der das Potenzial ausschöpft." Mock wagt trotz allen Ärgerns über die Situation einen positiven Blick in die Zukunft: "Das Haus steht ja zum Verkauf und der Eigentümer ist gewillt, es loszuwerden - ich hoffe, es findet sich ein verantwortungsbewusster Nachfolger."