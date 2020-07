Haverhillbad öffnet am 6. Juli wieder die Pforten

Auch im Ehringshausener Haverhillbad startet am Montag wieder die Badesaison. Archivfoto: Gert Heiland

Ehringshausen (gh). Das Haverhillbad in Ehringshausen öffnet am 6. Juli wieder die Pforten. Coronabedingt gelten besondere Regelungen. So ist die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich im Haverhillbad aufhalten, auf 40 beschränkt. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt zwei Stunden. Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen kommen.

Im gesamten Bad sind Absperrungen und Markierungen zur Wahrung der Abstandsregelungen von 1,50 Meter angebracht. Vor Gebrauch des Kassenautomaten müssen die Hände desinfiziert werden (Desinfektionsspender ist installiert). Gesperrt sind Sammelumkleide, Fön- und Frisierbereich, Düse, Dampfbad, Kinderbecken, Startblöcke, Liegewiese und Schwalldusche, Schwimmhilfen und Spielgeräte gibt es nicht.

Duschen sind auf 5 Personen beschränkt, die Sammelduschen sind gesperrt. In der Schwimmhalle, im Sanitär- und Duschbereich gilt ein Einbahnstraßen-System.

Die Wärmebänke sind nur zum Ablegen von Handtüchern freigegeben. Für kleine Erste-Hilfe-Maßnahmen steht Verbandsmaterial bereit.

Der Ausgang wird über den Notausgang im Flur geregelt.

Öffnungszeiten während der Sommerferien ab 6. Juli: Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr für alle, ebenso Samstag und Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Badeschluss ist 30 Minuten vor Schließung. An gesetzlichen Feiertagen ist das Bad zu.