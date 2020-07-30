Held: Paul Groß aus Ehringshausen rettet Hermann Skrzipek das Leben

Paul Groß (Mitte) hat Hermann Skrzipek (links) das Leben gerettet, dafür überreicht ihm Jürgen Mock eine Urkunde als Anerkennung. Foto: Anna-Lena Fischer.
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