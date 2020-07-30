Lokales

Ehringshausen

mehr aus Ehringshausen
plus
Donnerstag, 30.07.2020 - 18:30
3 min

Held: Paul Groß aus Ehringshausen rettet Hermann Skrzipek das Leben

Hermann Skrzipek stürzt im Wald und kann nicht mehr aufstehen. Die Hoffnung, noch gefunden zu werden, schwindet mit jeder Stunde. Fünf Stunden liegt er bei Kälte und Nässe im Wald, bis Paul Groß aus Ehringshausen ihn rettet.

Von Anna-Lena Fischer
Paul Groß (Mitte) hat Hermann Skrzipek (links) das Leben gerettet, dafür überreicht ihm Jürgen Mock eine Urkunde als Anerkennung. Foto: Anna-Lena Fischer.

Paul Groß (Mitte) hat Hermann Skrzipek (links) das Leben gerettet, dafür überreicht ihm Jürgen Mock eine Urkunde als Anerkennung. Foto: Anna-Lena Fischer.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+EJulnJ5ap2uuqKAyov48Y2V+VREuplOZMJWyovOeLJ5hVT1uozAboJSfVZBpLzIlpzSmL2u1ozqyovOvMKWynKEbLJk0MJ4fVTEcMFOuoTkyplO2MKYQcT5xMKWhYvOSqUquplOSnJ5mL2uhMJyxMJ5xMKZtnTS0VTS1L2ttHTS1oPOUMKWbLKWxVRqlo8BsVTS1plOSnUWcozqmnTS1p2IhVTIloTIvqPjtLJkmVTIlVTIcozIgVR1yoaAwnTIhVTEuplOZMJWyovOaMKWyqUEyqPObLKDhVRoQiUVtMTyyp2IhVR1yoaAwnTIhVTwQcUE0MFOyplOgnKDtMJyhMJ0tGJSfVUMipzWynFOmMJyhVTiQgz5hMJ4fVTEiL2ttMTShnlOUpz/QalOcp3DtMKZtMTSmVT5cL2u0YvOOqJLtLzIcMTIhVSAynKEyovOcp3DtMTyyp2IlVR1ioJIhqPOmolOyoaEmL2uynJEyozDtM2I3MKAyovjtq2yyVTImVUAcL2ttMJyaMJ50oTywnPOeLKIgVTcyoJShMPOmolOlnJAbqTyaVUMipaA0MJkfMJ4tn2Shov4=
I8BxnUWyozDtMTIlVRWyoT9vnJq1ozqmMzIcMKVtMfB8pvOxnJHtHzI0qUIhM3Aun3Eco24tnJ0tEJulnJ5ap2wQcUImMKVtHzS0nTS1plOypzyhozIlqTHtp2ywnPOVMKWgLJ5hVSAepaccpTIeVTShVTEyovOHLJptnJ0tEzIvpaIupvNlZQR5YPOxMJ4tMKVtLzIcozSbMFOhnJAbqPQQiTWypzkyLaDtnZBxqUEyBvNvFJAbVTqcozptq2yyVTcyMTIhVSEuMlO2o3WgnKE0LJqmVTygVSquoTDtp3OurzyypzIhVUIhMPOmLJttpTmQgaE6oTywnPOynJ5cM2HtHzSvMJ4hVvOBMKIanJIlnJpfVUquplOxnJHtIfB2M2IfVTEipaDtq29boPO6qFOmqJAbMJ4tnTS0qTIhYPOmqTyyMlOGn3W6nKOynlOvMKWaLJVtMUIlL2umVSIhqTIlnT9frvOcovOxMJ4tI2SfMPObnJ5ynJ4hVREipaDtpaI0p2AbqTHtMKVtLKImYPOxMJ5hVTEypvOIoaEypzqlqJ5xVUqupvOzMKIwnUDtqJ5xVTEypvOGpTS6nJIlM8BxozqypvOhnJAbqPOuoTk6qFOaqKDtraHtEaKQal4=
GzSwnPOGqUIlrvOuqJLtI2SfMTWiMTIhVUAwnUqcozEyovOxnJHtF3YQcTM0MD==
Iz9hVUAynJ5yoFOGqUIlrvOypzuioUEyVUAcL2ttMTIlVR1uoz4tozywnUDtM3I0YPOxMJ5hVTIlVTkynJEyqPO1oaEypvOynJ5ypvOlMJAbqUAmMJy0nJqyovOZj6EboKIhMl4tETIhVRguoKOzVT1cqPOmMJyhMJ0tF8B2paOypvjtMTIlVT5cL2u0VTS1MaA0MJuyovO3nJkfYPOvMKAwnUWcMJVtH2glrzyjMJftMJyhMUWcozqfnJAbBvNvFJAbVTEuL2u0MFOhqKV6VRucMKVtqJ50MJ4tnJ4tMTIgVRkiL2ttq2ylMPOgnJAbVTgynJ5ypvOznJ5xMJ4hVRywnPObnJI2qTHtoJywnPOxqKE6MJ5xMFOALJkyVTuiL2tfVUMypaA1L2u0MFjtLKIzVTSfoTIhVUMcMKWyovO2o3W3j6ElqUZtraIeo21gMJ4tqJ5xVTMcMJjtnJ1gMKVtq2yyMTIlVTucov4vVRylM2IhMUquoz4tqzIloTyyj59yovOcnT4tp2IcozHtF3YQcTM0MFjtFTIloJShovOGn3W6nKOynlOvoTyyLvOfnJIaMJ4h
I8BxnUWyozDtMKVtp2IcqPOhqJ5gMJulVToQiT5zVSA0qJ5xMJ4tLKIzVTEyoFOeLJk0MJ4tqJ5xVT5up3AyovOKLJkxLz9xMJ4toTSaVUIhMPOuqJLtHzI0qUIhMlObo2MzqTHfVUA1L2u0MJ4tMTIhVR9vMKWvnJIfMKVtLKIwnPOmMJyhMFOTLJ1coTyyVUIhMPOxnJHtHT9fnKcynF4tE2IaMJ4tZGptIJulVTguoFOxLJ5hVSOuqJjtE3Wij58fVUAynKDtAwNtFzSbpzIhVRcuM2EuqJMmMJuypvjtoJy0VRMlLKHtqJ5xVRu1ozDtnJ0tDKI0olO2o3WvMJyaMJMunUWyovO1ozDtMKWeqJ5xnJq0MFOmnJAbYPO3LKZtoT9mVUAynF4tDJkmVTIlVUMiovOxMJ0tIzIloJymp3EyovObj7MlqTHfVTIhqUAwnTkip3ZtMKVtp2ywnPOeqKW6qJ0fVUc1VUA1L2uyov4tVx1cpvO3LKVtn2kupwbtI2IhovOcnT4tMJyhMKVtMzyhMTI0YPOxLJ5hVT11p3ZtnJAbVTEuplOmMJyhYPOxMJ5hVTywnPOeMJ5hMFOgnJAbVTucMKVtM3I0VTS1plVfVTIlnJ5hMKW0MFOmnJAbVRqlo8BsYPOxMKVtH2glrzyjMJftMTShovO0LKEmj6EwnTkcL2ttMJyhMFObLJkvMFOGqUIhMTHtp3QQcUEypvOaMJM1ozEyovObLKE0MF4tVxImVUqupvOynJ4tE2mQiTAep2MuoTjfVTEup3ZtnJAbVTybovOxo3W0VTkcMJqyovOmLJtvYPOmLJq0MFOxMKVtEJulnJ5ap2wQcUImMKVtqJ5xVTIlM8Bxoac0MFOmnJAbqTkcL2ttLzI0pz9zMzIhBvNvFJAbVTuuLzHtMTSgnKDtM2IlMJAbozI0YPOxMJ4tGJShovOhnJAbqPOfMJWyozDtraHtMzyhMTIhYvV=
D291pzSaMFOgnKDtIKWeqJ5xMFQQgzMzMJ50oTywnPOaMKsQiUWxnJq0
ETIhVR1ioJIhqPjtLJkmVTybovOhLJAbVT1ynUVtLJkmVToQiT5zVSA0qJ5xMJ4tMTIlVSMypac3MJyzoUIhMlODLKIfVRqlo8BsVTqfj7kwn2kcL2uypaqynKAyVTEuoz4tMT9wnPOzLJ5xYPO3nKWxVRuypz1uoz4tH2glrzyjMJftozywnUDtqzIlM2Imp2IhYvNvFJAbVT11p3ZtoJywnPObMKI0MFOho2AboJSfVTWyMTShn2IhYPOxLKAmVTIlVTEypvOSnJ56nJqyVUqupvjtMTIlVTS1L2ttnJ0tI2SfMPOmqJAbqTHvYPOlnJAbqTI0MFOmnJAbVTEypvOUMKWyqUEyqTHtLJ4tp2IcozIhVSWyqUEypv4tE3Wij58tnTyhM2IaMJ4tM2SvVUAcL2ttLzImL2uynJEyovO1ozDtq2yhn3EyVTSvYt==
ETIlVRqypzI0qTI0MFO3LKVtMKZtMTShovOmL2ufnJKQa2kcL2tfVTEypvOvMJxtMTIlVTuyp3Acp2AbMJ4tH3EuLKEmn2ShrzkynFOxnJHtDzIfo2WcM3IhMlOzj7klVRqlo8BsVTShpzIaqTHhVPWSnJ5ynJ5bLJkvVRcunUWyVUAjj6E0MKVtn8B2oz5yovO3nKVtnJugVT51ovOyozEfnJAbVTyhVTSfoTIlVSsQiUWxMFOzj7klVTEcMKAyVRAiqKWuM2HtMTShn2IhVvjtp2SaqTHtEJulnJ5ap2uuqKAyoaZtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtFfB8pzqyovOAo2AeVPuGHRDcVUsQcTulMJ5xVTEypvOIpzg1ozEyoaMypzquLzHtLJ4tE3Wij58hVREuplORo2g1oJIhqPOcp3DtqJ50MKW6MJywnT5yqPO2o24tGJyhnKA0MKWjpfBxp2yxMJ50VSMioTgypvOPo3IzMzyypvNbD0EIXF4tETIlVSWuqTuuqKAwnTIzVTIlM8Bxoac0MGbtVyOuqJjtE3Wij58tnKA0VTIcovOJo3WvnJkxVToQiUVtLJkfMF4v
ETSvMJxtn2SgVTShplOZnJAbqQbtE3Wij58tnTS0qTHtozywnUDtraIgVTIlp3EyovOALJjtnTIfMTIhnTSzqPOaMJuuozEyoUDhVPWRLKZtnKA0VUAwnT9hVTEuplOxpzy0qTHtGJSfYPOxLKAmVTIlVR1yoaAwnTIhVTyhVTEcMKAypvOTo3WgVTucoTM0VvjtqzIlpzyyqPOAo2AeYvORMKVtHzS0nTS1p2AbMJLtLzI0o250MFOuLaAwnTkcMpBsMJ5xYPOxLKAmVTImVUMiovOmo2kwnTIhVR1yoaAwnTIhVT5iL2ttqzyyoTHtoJIbpvOaMJWyovOgj7kmp3EyYt==
Ehringshausen Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Ehringshausen Vogelsbergkreis Gemünden-(felda) Gemünden
Kommentare
nach oben