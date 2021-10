"Hessen-Champions 2021“: Zwei Titel gehen nach Mittelhessen

Weltfirma mit Sitz in Katzenfurt: die Hedrich Group. Foto: Gert Heiland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN/LICH - Hessen-Champions 2021" in der Kategorie Weltmarktführer: Mit dieser klangvollen Auszeichnung kann sich nun die Hedrich Group mit Sitz in Katzenfurt schmücken. Wirtschaftsminister Al-Wazir, Wolf Matthias Mang (Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU)) und Jürgen Zabel (Geschäftsführer der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH) zeichneten am Dienstag die Gewinner in den Kategorien Weltmarktführer, Jobmotor und Innovation aus.

Die Hedrich GmbH ist ein weltweit agierendes Engineering-Unternehmen im Maschinen- und Vakuumanlagenbau und spezialisiert auf die Entwicklung, Konstruktion, Montage und Prüfung von maßgeschneiderten Kundenlösungen. Die Katzenfurter Firma beschäftigt rund 230 Mitarbeitenden. Seit 1963 entwickelt und produziert die Hedrich Group komplette Fertigungslinien vor allem für die Elektro-, aber auch für die Automobilindustrie sowie für die Windkraft- und Medizinbranche.

Sieger in Kategorie Innovation kommt aus Lich

Auch der Gewinner im Bereich Innovation kommt in diesem Jahr aus Mittelhessen: Hier hatte die Licher BAG Diagnostics GmbH, die in den Bereichen Humangenetik, Infektiologie, Transfusions- und Transplantationsmedizin weltweit aktiv ist, die Nase vorn. Die Auszeichnung in der Kategorie Jobmotor ging an die BioSpring GmbH aus Frankfurt.

Fotos Weltfirma mit Sitz in Katzenfurt: die Hedrich Group. Foto: Gert Heiland Bei der Rotorblattfertigung wird eine Form unter einer Folie unter Vakuum gesetzt und dann mit Gießharz getränkt. Foto: Hedrich Group Diese imposante Anlage "Made in Katzenfurt" dient der Imprägnierung von Transformatoren. Foto: Hedrich Group 3