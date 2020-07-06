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Montag, 06.07.2020 - 20:00
2 min

Im Herbst sollen die Bauarbeiten für den Katzenfurter Dorfplatz beginnen

Lange haben sie auf ihn gewartet, die Katzenfurter. Aber im Herbst soll es losgehen mit dem Bau des neuen Dorfplatzes.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Hier soll der neue Dorfplatz von Katzenfurt entstehen und zum attraktiven Treffpunkt der Bürger werden. Foto: Gert Heiland

Hier soll der neue Dorfplatz von Katzenfurt entstehen und zum attraktiven Treffpunkt der Bürger werden. Foto: Gert Heiland

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Ehringshausen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Ehringshausen Katzenfurt Vogelsbergkreis Gemünden-(felda) Gemünden
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