In Dillheim mit dem Esel wandern

Die kleine "Herde" unter der Führung von Carmen Kühn (2. v. r.) hat an der Tour durch die Gemarkung ihre Freude.

EHRINGSHAUSEN - Im Grunde ist ein Büchlein schuld an dieser Unternehmung: "Reise mit dem Esel durch die Cevennen" von Robert Louis Stevenson (1850 bis 1894). Zwölf Tage und 200 Kilometer war der Schriftsteller ("Die Schatzinsel") im französischen Zentralmassiv unterwegs - mit einem störrischen Esel. Nun, die Cevennen sind es nicht, wohl aber die Hügel bei Dillheim. Ein Esel ist schon dabei, genau genommen vier: Fritz (25), Felix (24), Paulchen (10) und Nesthäkchen Pepe (4). Sie sind - neben vier Hunden, vier Ziegen, vier Alpakas, der Stallkatze und Schwalben - die "Tiere vom Himberg" von Carmen und Joachim Kühn. Der Job des grauen Quartetts: Wanderungen mit Mensch.

Erster Schritt: Kontaktaufnahme. Sie fällt leicht. Die Zwergesel - sie können 40 Jahre alt werden - sind nett und zurückhaltend, die Gelassenheit auf vier Beinen.

Senior Fritz hat sich den Mann von der Zeitung ausgesucht. Die Chemie stimmt schon mal. Kühn nickt. "Esel merken sofort die Chemie der Menschen und passen sich an." Was auch umgekehrt gilt: "Wenn hyperaktive Kinder kommen, merken die sofort, dass sie so bei den Eseln nicht weiterkommen und passen sich an, werden sofort ruhiger. Ich hatte auch viele Kinder, die Angst vor Tieren hatten. Nachher wollten sie die Esel alle mit nach Hause nehmen." Nun, auch hier stimmt die Chemie, Esel wie Mensch ist Tempo nicht allzu wichtig, außerdem ist es heiß.

Manchmal locken grüne Hälmchen am Wegesrand

Nach dem Kontakt kommt in der Regel die Putzkiste zum Einsatz. Es wird gebürstet, dass es nur so staubt. Und dann geht's an der Leine los durch die trockene Gemarkung. Fritz scheint so ziemlich alles egal zu sein, er trottet brav mit seinem Menschen dahin, ist keinesfalls störrisch und bockig. "Esel sind überhaupt nicht störrisch", weiß die Chefin, "das sagt man immer, Esel sind nur schlau. Wenn irgendetwas ist, überlegen sie, ob es sich lohnt, weiter zu laufen oder stehen zu bleiben. Sie sind eher Fluchttiere, nicht so sehr wie Pferde, machen vielleicht mal einen Schlenker zur Seite."

Stimmt. Fritz ist doch nicht alles egal, denn da lockt das ein oder andere grüne Hälmchen am Wegesrand. Und ein Fallapfel. Der ist auch interessant, aber Äpfel sollen sie nicht fressen, zu viel schadet ihnen, weiß Carmen Kühn. Darum ist es auch nicht erlaubt, die Esel zu füttern, auch wenn es in der Regel nett gemeint ist. Und sich mit einem Leckerli einschmeicheln? Bitte nicht, das bewirke nur, dass Fritz und seine Kumpels zudringlich werden, bei ihren Begleitern betteln und gerne mal in den Taschen nach Fressbarem stöbern würden.

Kontaktaufnahme: Die Chemie stimmt zwischen Redakteur Gert Heiland und Fritz. (Foto: Daniel Regel)

Nun, Fritz nimmt das Naschverbot gelassen, lässt Apfel Apfel sein und geht weiter; den Weg kennt er, bleibt gerne etwas zurück, gehts gemütlich an und lässt der ungestümen Jugend den Vortritt.

An einer Weggabelung bleibt er plötzlich stehen. Die langen Ohren drehen sich nach vorn. Ah, das war gemeint. Fritz hat etwas gesehen, was ihn stört. Kühn: "Jetzt überlegt er, ob das gefährlich ist oder nicht." Und entscheidet, dass keine Gefahr droht. Und weiter. Mag sein, dass das Kraulen im Nacken ihn beflügelt hat, "da mögen sie es gerne", weiß die Herrin der kleinen Herde.

Wer gönnt sich eine Eselwanderung? "Meistens Familien, manche Frauen schenken sie ihren Männern zum Geburtstag, weil die Esel mögen," erzählt die Tierfreundin. Aber auch Schulklassen, Kinder, die die Vitos-Klinik schickt, Kindergärten, Kirchengemeinden, Vereine. Schließlich: "So eine Tour, durch den Wald, die langsamen Esel: Das ist Entspannung, da kommt man runter, kann die Natur genießen." Auch auf dem Himberg bleibt das große Aber unserer Tage nicht aus. Die Touren, die sie ganzjährig anbietet, sind wenig gefragt. Da machen sich Benzinpreise und der Urlaubsflug in den Süden bemerkbar. Die Nachfrage ist gesunken. "Früher kamen viele Gäste aus Frankfurt, da kommt jetzt niemand mehr."

Die Liebe zu den Tieren hat ihren Preis

Die Einnahmen fehlen, denn die Liebe zu den Tieren, dieses intensiv gelebte Hobby, hat ihren Preis. Nicht nur, was das Geld angeht. All das bedeutet viel Arbeit, auch wenn sich die Kühns auf acht junge Helferinnen wie Alissa und Line verlassen können.

Sie haben ihre festen Esel, haben aber auch Streicheleinheiten für Hunde und, sofern sie es zulassen, Alpakas parat. "Ein halber Tag ist immer weg", sagt Joachim Kühn und sie ergänzt: "Aber wir sind immer draußen. Ich gehe arbeiten, damit ich das finanzieren kann." Ein Seufzer: "Ich hätte am liebsten noch mehr Tiere", aber das sei nicht leistbar. "Wir können nie in Urlaub gehen, und darum wollen wir es hier schön haben."

Krisen beeinträchtigen auch die Nachfrage nach Touren

Der Weg führt auch am Reitplatz vorbei, wo sie mit den Tieren kleine Übungen machen, damit auch der Kopf beschäftigt ist, denn "es geht eben nicht nur darum, spazieren zu gehen."

Eine Stunde später ist die Mensch-Tier-Gruppe zurück am Stall. Die Vierbeiner werden von der Leine befreit und bekommen eine Schutzmaske gegen die lästigen Fliegen angelegt. Und von ihren Kurzzeitbegleitern gibt es dann doch noch ein (sanktioniertes) Leckerchen. Fritz nimmt seines von der flachen Hand und geht wieder. Schön war es, man möchte länger bleiben.

Übrigens: Für Sonntag, 21. August, ab 15 Uhr laden die Kühns zu einem Sommerfest ein. Dann kann man auch die vier netten grauen Gesellen näher kennenlernen. Sie haben zudem ihre Geschichte: Alle wurden von der Eselnothilfe aus schlechter Haltung geholt und sind dann auf den Himberg gekommen, um für immer zu bleiben.

