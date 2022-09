In Ehringshausen geht's um Äpfel und Kartoffeln

Das Apfel- und Kartoffelfest lockt mit Informationen und Leckereien nach Ehringshausen. Archivfoto: Naturschutzring Ehringshausen

EHRINGSHAUSEN - Äpfel und Kartoffeln spielen am Montag, 3. Oktober, ab 12 Uhr in Ehringshausen wieder eine große Rolle, und zwar beim Apfel- und Kartoffelfest im sowie am Treffpunkt Bahnhofstraße. Das Fest ist sowohl als Werbung für lokale Lebensmittel und -produkte (mit Verkauf) als auch für den Naturschutz gedacht.

Nach heutigem Stand sind außer den Organisationen ("Senioren aktiv Ehringshausen", Obst- und Gartenbauverein Daubhausen, Naturschutzring) diverse Erzeuger und Firmen, der Waldkindergarten, die Evangelische Gemeinschaft und die "Kräuterhexen" Daubhausen dabei. Es gibt lokale Lebensmittel zu kaufen und zu probieren.

Auch eine Apfel- und Birnen- sowie eine Pilzausstellung (mit Beratung) wird gezeigt, heimische Sträucher und Bäume können ebenso gekauft werden (mit Beratung) wie die Nisthilfen für Vögel und Insekten aus der "Wiesel"-Werkstatt. Rat gibt es vom Naturschutzring zu Wildblumensamen und Obstwiesen.

Der Kapellenverein öffnet das Heimatmuseum gegenüber und bietet Führungen an. Die Nachhaltigkeits-Arbeitsgemeinschaften Ehringshausen (Energie, Mobilität, Ernährung, Konsum) stellen sich vor. Info/Kontakt: www.naturschutzring.org.