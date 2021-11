Junge Dichter setzen Signale

V.l. Ronja Neumann, Elina Wolfheimer und Sophie Schnautz beim Lesen. Foto: Heike Pöllmitz

EHRINGSHAUSEN - In der neuen Aula der Johannes-Gutenbergschule in Ehringshausen fand eine Lesung statt, die tiefe Eindrücke hinterließ.

Unter dem Titel "Lautschriften. Vom Film zum Buch" wurden Kinder und Jugendliche der sechsten bis neunten Klasse an das Schreiben literarischer Texte herangeführt: Ein Kurzfilm wurde ohne Ton angeschaut und die Bildsprache des Films sollte Ideen wecken, die in sechs Schreibsitzungen unter Anleitung eines Autors in Prosatexte und Gedichte umgesetzt wurden. Abschließend werden die Werke in einer Anthologie veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Hessischen Literaturforums im Mousonturm, das vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst finanziert wird.

"Für uns als Kulturschule war dieses Projekt natürlich sehr attraktiv und wir sind stolz auf unsere jungen Literaten", so Schulleiterin Annegret Schilling in ihrer Begrüßung. Luca Merlin Braun, Conner Groos, Anna Rabea Determann, Norwin Groos, Enie Linn Discher, Hailey Mellons, Ronja Neumann, Emma Schaub, Lilo Rademacher, Sophie Schnautz, Elina Wolfheimer und Yesenia Stolz waren von den Deutschlehrerinnen Nadine Neubauer, Christina Weil und Karin Nellinger aus den Interessenten ausgewählt worden und stellten ihre Werke vor.

Safiye Can, Autorin, Lyrikerin, Dichterin, Herausgeberin und Übersetzerin übernahm die Moderation des Abends, hatte sie doch mit ihrer Schreibwerkstatt "Dichter-Club" die Leitung der Schreibsitzungen und zeigte sich sehr stolz auf "ihre Kinder". "Es war eine Herausforderung wegen der Pandemie nur online arbeiten zu können, aber wir haben das gut gemeistert", so Can. Bei der Lesung kam es tatsächlich zum ersten persönlichen Zusammentreffen.

Zuvor hatte es Sprech- und Stimmübungen mit dem Kölner Schauspieler Thoma Hupfer gegeben, schließlich sollte auch die Bühnenpräsenz stimmen. Lese ich mein Werk mit viel Emotion oder gänzlich ohne, um dem Zuhörer selbst die Möglichkeit der Interpretation zu geben? Am Ende stand die Veranstaltung, bei der sich die jungen Literaten hervorragend präsentierten: Was hier vorgelesen wurde, zeugt davon, dass die Schreiber sich intensiv mit dem Gesehenen auseinandergesetzt haben und sehr empathisch Worte fanden.

Abschließend las Can aus ihrem eigenen Werk "Poesie und Pandemie" und gestand: "Ich weiß nicht, ob ich mit dem Gehörten mithalten kann!" Das war allerdings tiefgestapelt, denn der Auszug aus ihrem "Lang-Gedicht" ging unter die Haut.

Mit der musikalischen Umrahmung dieses Abends gab es zudem eine Premiere: Die neue Schulband unter der Leitung von Lukas Weiher wusste sich von ihrer besten Seite zu präsentieren.