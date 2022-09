Jurij Paul folgt auf Pfarrer Schlingensiepen

Eintritt in den Ruhestand nach 34 Jahren Pfarrdienst: Jürgen Schlingensiepen bei der Staffelübergabe an Pfarrer im Probedienst Jurij Paul, hier mit Presbyteriumsmitgliedern, Superintendent, Pfarrkollegen und Mitarbeitenden aus der Gemeinde. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

EHRINGSHAUSEN-DILLHEIM - Zum 1. Oktober tritt Jürgen Schlingensiepen in den Ruhestand. Jetzt ist der Theologe in einem Festgottesdienst als Pfarrer der Kirchengemeinden Ehringshausen-Dillheim und Kölschhausen in der Jesus-Christus-Kirche Dillheim von Superintendent Hartmut Sitzler entpflichtet worden.

Schlingensiepen, der im September sein 63. Lebensjahr vollendet, hatte Verse aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefes und aus dem 9. Kapitel des Lukasevangeliums zur Grundlage seiner Predigt gemacht. Er wolle statt zurück lieber gemeinsam mit der Gemeinde nach vorne schauen, sagte der Theologe.

Stellvertretend für alle Mitarbeiter in der Gemeinde übergab er seinem jungen Kollegen, Pfarrer im Probedienst Jurij Paul, ein Staffelholz. "Du musst nicht alles so machen wie dein Vorgänger", sagte der scheidende Geistliche und bat die Gemeinde, diesbezüglich keine Vergleiche zu ziehen. Entscheidend sei der Blick nach vorn auf Jesus: "Wir sollen uns nicht auf unsere Kräfte verlassen. Jesus schenkt uns neuen Mut. Bei ihm zählt das, was in Liebe geschieht."

34 Jahre war Jürgen Schlingensiepen Pfarrer der Kirchengemeinde Ehringshausen-Dillheim, vor zwei Jahren kam die Kirchengemeinde Kölschhausen mit den Orten Bechlingen, Breitenbach, Dreisbach, Kölschhausen und Niederlemp hinzu. Darauf wies Superintendent Sitzler in seiner Ansprache hin. "Wir danken dir für deinen Dienst, den Einsatz deiner Gaben und Kräfte, deiner Treue." In einer "Wolke von Zeugen" habe Schlingensiepen im Pfarramt seinen Dienst getan. Dies sei zu Gottes Ehre und zum Dienst an den Menschen geschehen, betonte Sitzler.

Die musikalische Begleitung im Gottesdienst hatten Erhard Diehl an der Orgel und der Männergesangverein Ehringshausen unter der Leitung von Bernard Weese übernommen. "Möge Gott dein Leben segnen" sangen Dirk Thomas, der eigens aus Berlin angereiste ehemalige Gemeindepädagoge der Kirchengemeinde Ehringshausen, und seine Tochter Tiara.

Mit zahlreichen Grußworten und originellen Präsenten beschenkten unter anderen Vertreter der Presbyterien, haupt- und ehrenamtlich Mitarbeiter aus den Kirchengemeinden sowie Vertreter der Zivilgemeinde Ehringshausen Pfarrer Schlingensiepen.

"Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt", bekannte der Theologe beim Empfang im evangelischen Gemeindezentrum und dankte auch dem Superintendenten für die "gelungene Nachfolgeregelung". Pfarrer Jurij Paul absolviert gerade seinen zweijährigen Probedienst in den Kirchengemeinden Ehringshausen-Dillheim und Kölschhausen und kann sich im Anschluss offiziell um eine Pfarrstelle bewerben. Paul arbeite mit Pastor Ulf Meineke zusammen, der in der Kirchengemeinde Kölschhausen mit einer Stelle im Umfang von 50 Prozent für den Pfarrdienst verantwortlich ist. Offizieller Vakanzverwalter ist ab 1. Oktober Pfarrer Marcus Brenzinger (Werdorf).

Jürgen Schlingensiepen wird weiter in Ehringshausen wohnen, Amtshandlungen und Urlaubsvertretungen wird er nicht mehr übernehmen, hat aber angeboten, etwa einmal im Monat einen Sonntagsdienst zu übernehmen.