3 min

Katzenfurter macht bei "Die Küchenschlacht" mit

Tobias Theis ist ab Montag, 16. August, in der ZDF-Sendung mit TV-Koch Nelson Müller zu sehen. Wir haben ihn gefragt, wie er zu der Teilnahme kam und was er am liebsten kocht.

Von Anna-Lena Fischer Volontärin