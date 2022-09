Kirchen an Lahn und Dill feiern Erntedank

Erntegaben können vielerorts zu den Gottesdiensten anlässlich des Erntedankfestes mitgebracht werden und werden dann an Bedürftige verteilt. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

WETZLAR - Sich bewusst zu machen, wofür wir dankbar sein können, darum geht es am Erntedankfest. In der Region an Lahn und Lahn feiern die evangelischen Kirchengemeinden den Erntedanktag in diesem Jahr in den Gottesdiensten zwischen dem 25. September und dem 16. Oktober.

Die Abendmahlstische, beziehungsweise Altäre würden an diesem Tag zum Abschluss der Ernte traditionell vor allem mit Äpfeln, Birnen, Kartoffeln, Kürbissen und selbst gebackenem Brot geschmückt, so der Kirchenkreis an Lahn und Dill.

An das Miteinander von Mensch und Natur erinnern

Dankbarkeit als Grundgefühl des Lebens beziehe sich indes nicht nur auf Materielles. Deutlich machen wolle das Erntedankfest darüber hinaus, dass Dankbarkeit an Gott, auch für alles im Leben unverdient Geschenkte, eine tiefe innere Zufriedenheit auslöse.

Gleichzeitig erinnern Christen mit ihren Gottesdiensten und Aktionen an diesem Tag an das Miteinander von Mensch und Natur, also an die Bewahrung der Schöpfung. Die menschliche Verantwortung für den Schutz der Natur und den behutsamen Umgang mit Ressourcen stehen im Mittelpunkt. Der ökumenische Erntedankgottesdienst am 2. Oktober um 15 Uhr an der Alten Schule in Tiefenbach dreht sich "Rund um den Apfel". Im Anschluss gibt es Apfelkuchen in verschiedenen Variationen.

Die Vaterunser-Bitte "unser tägliches Brot gib uns heute" weise zudem auf die katastrophale Ernährungssituation in den ärmsten Ländern der Erde hin. Darum bitten Christen in den Gottesdiensten um Hilfe und Gerechtigkeit für hungernde Menschen und fordern dazu auf. Zu den Erntedankgottesdiensten in den evangelischen Kirchen der Gemeinde Wettenberg am 25. September (Krofdorf 11 Uhr, Launsbach 9.30 Uhr, Wißmar 10.40 Uhr) können Erntedankgaben mitgebracht werden, die anschließend an die Gießener Tafel weitergeleitet werden.

In Schwalbach beteiligen sich die Katechumenen am Gottesdienst am 2. Oktober, der um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche beginnt. Von Konfirmanden gebackenes "Brot für die Welt" ist nach dem Gottesdienst gegen eine Spende für die Hilfsaktion erhältlich.

Ein gemeinsames Mittagessen mit Spendenaktion für die Tafel Wetzlar gibt es nach dem Familiengottesdienst am 16. Oktober um 11 Uhr in der Kirche in Dornholzhausen.

Die Kirchengemeinde Wetzlar richtet einen Erntedankbasar mit Kaffee und Kuchen am Sonntag, 2. Oktober, ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus der Gnadenkirche (Am Anger 1) aus.

Im Wetzlarer Dom beteiligt sich die Kita an der Gestaltung des Familiengottesdienstes am 2. Oktober um 11 Uhr.

Einen Familiengottesdienst gibt es auch in der Jesus Christus-Kirche Dillheim am 2. Oktober um 11 Uhr, hier unter Mitwirkung von Obst- und Gartenbauverein, dem Kindergottesdienst-Team und den Singmäusen des MGV.

Einen Mundartgottesdienst mit einer Predigt "uff Platt" und - bei schönem Wetter - mit anschließendem Kaffeetrinken im Pfarrgarten feiert die Kirchengemeinde am 2. Oktober ab 14 Uhr in der Barockkirche Greifenstein.

In der evangelischen Kirche in Dorlar feiern die Gemeinden Dorlar und Atzbach den Gottesdienst anlässlich der Klostergründung Dorlar vor 725 Jahren am 2. Oktober um 10.30 Uhr. Es wirken drei Chöre und der Geschichtsverein Lahnau mit. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Imbiss im Kirchgarten.